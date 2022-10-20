رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس تعلن استقالتها

وقالت ليز تراس في كلمة ألقتها إنها تسلمت منصبها في ظل عدم استقرار وفي ظل قلق العائلات من كيفية دفع الفواتير وفي ظل "الحرب" في أوكرانيا وعدم استقرار اقتصادي على المستوى العالمي، مضيفة: "انتخبت من قبل حزب المحافظين لمحاولة قلب الأوضاع، وقمنا بالإيفاء بما وعدنا به فيما يتعلق بضمان أسعار الطاقة، والتأمين الوطني، ووضعنا رؤية لخفض الضرائب".

وتابعت قائلة: "أدرك ... بالنظر إلى الوضع، أنه لا يمكنني تنفيذ التفويض الذي انتخبت من قبل حزب المحافظين من أجله.. تواصلت مع الملك تشارلز الثالث وأبلغته بأنني قررت الاستقالة من رئاسة حزب المحافظين، مع الاستمرار في أداء مهامي كرئيسة للحكومة حتى انتخاب خلف لها".

وقالت ليز تراس حول أسباب استقالتها بأنها لا تستطيع متابعة مهامها.

ويذكر أن ليز تراس تسلمت منصب رئاسة حكومة بريطانيا، خلفا لبوريس جونسون الذي قدم استقالته في أعقاب سلسلة من الفضائح.

(م ش)