رئيسة المفوضية الأوروبية: الوقت لايزال مبكراً بشأن تحسين العلاقات مع تركيا

وفي تصريح بعد لقائها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، كشفت فون دير لاين أن المفوضية الأوروبية ستقدم في وقت قريب اقتراحاً لتركيا لضمان تدفق التمويل للاجئين، مشيرة إلى أن التزام أنقرة باتفاق المهاجرين لعام 2016 سيظهر "حسن النية".

من جهة أخرى، أعربت رئيس المفوضية الأوروبية عن قلقها بشأن قرار تركيا الشهر الماضي الانسحاب من اتفاقية اسطنبول التي تهدف إلى حماية النساء من العنف، مشددة على أن "احترام الحقوق الأساسية وسيادة القانون أمر بالغ الأهمية".

وزادت الخلافات على مدى سنوات بشأن قائمة متزايدة من القضايا خصوصًا الصيف الماضي عندما أرسلت تركيا سفنًا بحرية لدعم مهمة استكشاف الطاقة في المياه التي تطالب بها قبرص واليونان العضوان في الاتحاد الأوروبي.

وخفت حدة التوترات إلى حد ما عندما سحبت تركيا السفينتين ودخلت هذا العام في أول محادثات بحرية لها مع اليونان منذ عام 2016.

وتراجعت الكتلة عن تهديدها بفرض عقوبات على تركيا نتيجة لذلك.

(ي ح)