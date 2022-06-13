رئيسة المفوضية الأوروبية ورئيس الوزراء الإيطالي في إسرائيل للتباحث في ملف الطاقة

وبحسب بيان للمفوضية الأوروبية، ستلتقي رئيستها أورسولا فون دير لاين بوزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد اليوم الإثنين بغرض إجراء مباحثات حول الطاقة في وقت يسعى فيه الاتحاد الاوروبي إلى إيجاد مصادر جديدة لإمدادات الطاقة والحد من الاعتماد على روسيا.

وستركز اللقاءات وفق البيان على "التعاون في مجال الطاقة بشكل رئيسي"، وفق ما نقلته وكالة فرانس 24.

والثلاثاء أيضًا، ستلتقي أورسولا فون دير لاين رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية.

وسيجري رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي في أول رحلة له إلى الشرق الأوسط منذ توليه منصبه العام الماضي يومي الإثنين والثلاثاء مباحثات حول الطاقة والأمن الغذائي مع القادة الإسرائيليين قبل أن يلتقي اشتية في رام الله على ما أفادت وسائل إعلام إيطالية.

وفي السنوات الأخيرة، حولت اكتشافات الغاز في شرق البحر الأبيض المتوسط إسرائيل من مستورد للغاز الطبيعي إلى مصدر له.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أقر في وقت سابق من الشهر الجاري حظراً على معظم واردات النفط الروسي في عقوبة تعتبر الأشد صرامة منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط/ فبراير الماضي، حيث كان يستورد أكثر من ربع النفط الذي يحتاج إليه من روسيا.

(د ع)