قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، الأربعاء، إن الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى وضع خطط طارئة للتحضير لقطع الغاز الروسي بشكل كامل في إطار العقوبات بسبب "حرب" الكرملين في أوكرانيا.

وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على روسيا بالفعل، تضمنت إمدادات الطاقة، ويسعى للاستغناء بالكامل عن الشحنات القادمة من روسيا.

لكن أورسولا فون دير لاين قالت إنه قبل ذلك يجب على الاتحاد أن يكون جاهزاً لأي اضطرابات في الإمدادات القادمة من موسكو.

وقالت أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ "نحتاج للاستعداد لمزيد من انقطاع إمدادات الغاز، بل وحتى انقطاع إمدادات الغاز الروسي بشكل كامل".

تسعى دول أوروبية إلى إيجاد حلول للتعامل مع خفض إمدادات الغاز الطبيعي الروسي، الذي تخشى أن يؤدي إلى أزمة اقتصادية وسياسية، الشتاء المقبل، وربما قبل ذلك.

وخفضت موسكو، في حزيران الماضي، إمدادات غازها إلى خمس دول في الاتحاد الأوروبي، من بينها ألمانيا، أكبر اقتصاد في الكتلة التي تضم 27 دولة وتعتمد بشكل كبير على الغاز الروسي لتوليد الكهرباء وصناعة الطاقة.

(م ش)