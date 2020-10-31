رئيس وزراء مصر في بغداد لتوقيع اتفاقات عديدة

وقال مكتب رئيس الوزراء العراقي في بيان إن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، ونظيره المصري مصطفى مدبولي ترأسا، اليوم السبت، مباحثات وفدي الحكومتين العراقية والمصرية، الخاصة بأعمال اللجنة العليا العراقية المصرية المشتركة".

وبحسب البيان، "عبّر الكاظمي عن سعادته لاستضافة بغداد أعمال اللجنة العليا العراقية المصرية المشتركة، حيث سيتم التوقيع على عدد من الاتفاقات، في مجالات النقل والصحة والطاقة والكهرباء، والتعاون في المجالات العلمية والفنية والثقافية".

وأكد على "أهمية الاستفادة من التجربة المصرية في قطاع الإسكان والإعمار"، داعيًا "الشركات المصرية الى المشاركة في إعادة إعمار المناطق المحررة".

وكانت اللجنة العليا العراقية المصرية المشتركة، قد بدأت أعمالها التحضيرية في العاصمة بغداد، يوم الأربعاء الماضي، الموافق 28 تشرين الحالي، بمشاركة عدد من وزراء البلدين، في القطاعات التي يجري البحث والتعاون بشأنها.

وكثّفت بغداد والقاهرة وعمان من تعاونها في مختلف المجالات وذلك في إطار تحالف جديد أُطلق عليه اسم الشام الجديد.

(ي ح)