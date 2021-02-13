رئيس تحرير مجلة الشرق الأوسط الديمقراطي: يجب ألا تخاف سلطات إقليم كردستان من الإعلام

وفي زمن باتت فيه الكلمة المرئية داخل كل بيت وبات الإعلام صاحب السلطة الأولى في أرجاء العالم, تتحفظ سلطات إقليم كردستان على افتتاح مكتب لفضائية روناهي الكردية, في وقتٍ بات فيه الشعب الكردي على مسافة قريبة من الحصول على حقوقه المسلوبة وعلى شرفة الانتصار، لكن ما تزال بعض الجهات الكردية تعادي بعضها البعض تحت مسميات خادمة لأجندات خارجية.

وعلى الرغم من تقديمها طلباً منذ أكثر من 4 أشهر، لم تمنح سلطات باشور كردستان الموافقة أو الرفض على مطالب إدارة فضائية روناهي لفتح مكتب في باشور.

رئيس تحرير مجلة الشرق الأوسط الديمقراطي صلاح مسلم قال في تصريح لوكالتنا بأنه "خلال الحروب التي خاضتها قوات سوريا الديمقراطية في مدن عدة شمال وشرق سوريا، شاهدنا الكثير من الوسائل الإعلامية على الأرض منها الموالية لفكرة الأمة الديمقراطية ومنها وكالات وشاشات تلفزة وجهة نظرها مغايرة، بينهم إعلام محلي وإعلام غربي, وهذا يدل على أنه لا يوجد خوف من الإعلام بالنسبة لإدارة شمال وشرق سوريا في الوقت الذي نرى فيه إقليم كردستان يخاف من إعلام غير مرتبط به فكرياً".

وأردف صلاح خلال حديثه قائلاً "في الحقيقة صدمت عندما سمعت بمنع إقليم كردستان العراق لتلفزيون روناهي من العمل على أراضيه وهذا حق مشروع لفضائية روناهي أن ترسل طلب ترخيص إلى إدارة إقليم كردستان العراق لكن الرفض يثبت أن سلطات الإقليم تتخوف من الإعلام ومن الكلمة الحرة, لذلك على سلطات الإقليم ألا تتخوف من الإعلام هناك على أرض الإقليم الكثير من الوسائل الإعلامية لاسيما المعادية للقضية الكردية كما الأناضول وقناة TRT6 وغيرها من الوسائل الإعلامية التي لا تمت إلى الشعب الكردي بأي صلة".

وأوضح صلاح مسلم بأنه "بموجب ما سمعنا به من الإعلام، هذا الرفض البادر من جهة إقليم كردستان غير محبذ من الشارع الكردي لأنه أمر غير قانوني وباعتبارهم جهة حكومية أعتقد يجب عليهم إعلاء سلطة القانون".

وأضاف "تركيا لديها الدور الأول في إيقاف الوسائل الإعلامية الكردية وعلى سبيل المثال كما حصل مع مجلة الشرق الأوسط في البداية حصلنا على الرخصة من حكومة بغداد ثم بعد ذلك ولشدة الضغط التركي أغلقوا المجلة باعتقادي هذا الأمر ينطبق على فضائية روناهي".

وناشد مسلم في نهاية حديثه الإعلام الحر والنزيه بأن يكون سنداً لنظيره "فالخصومة الإعلامية شيء وأن يكتفي إعلام ما بمشاهدة الظلم الواقع على نظيره شيء آخر لذلك على كل وسائل الإعلام أن تساند بعضها البعض وترفض الظلم الذي يلحق بالإعلام من بعض الجهات الدولية الرافضة للكلمة الحرة المسموعة".

(س ع/ج)

ANHA