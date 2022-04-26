رئيس طائفة الصابئة المندائيين في العالم: نطالب بانسحاب كامل القوات التركية من الأراضي العراقية

تشن دولة الاحتلال التركي بمشاركة الحزب الديمقراطي الكردستاني هجوم إبادة ضد مناطق الدفاع المشروع في باشور (جنوب كردستان)، منذ 17 نيسان الجاري في استهداف صارخ للهوية الكردية في شخص حركة حرية كردستان والذي لاقى تنديداً واستنكاراً من قبل عموم الشعب الكردي والكردستاني.

برزت ردود فعل مستنكرة من قبل شخصيات عراقية ضمن الحكومة، والشخصيات الدينية والسياسية، للهجوم المشترك الذي تشنه دولة الاحتلال التركي والديمقراطي الكردستاني.

كما أدلت الجامعة العربية، في 19 نيسان ببيان للرأي العام شجبت فيه الهجمات التركية، وأكدت أن الهجمات تمثل اعتداءات على سيادة العراق، وخرقاً للقانون الدولي.

الشيخ ستار جبار حلو رئيس طائفة الصابئة المندائيين في العراق والعالم، أكد عبر تصريح لوكالتنا، أن الهجمات التركية ضد الأراضي العراقية غير مقبولة. قال: "في الوقت الذي نرفض فيه العمليات العسكرية التركية في الأراضي العراقية، ونعتبرها أمراً غير مقبول، نؤكد على تعزيز العلاقات الإيجابية مع تركيا على أساس المصالح المشتركة، وحلّ الملفات الأمنية عبر التعاون والتنسيق المشترك المسبق، فإن الممارسات الأمنية الأحادية الجانب في معالجة القضايا الأمنية العالقة حيث يجب احترام السيادة العراقية".

وقال الشيخ ستار جبار حلو: "نرفض أن تكون أرض العراق ميداناً للصراعات وساحة لتصفية الحسابات".

نطالب بانسحاب كامل القوات التركية من الأراضي العراقية

وأكد الشيخ ستار جبار حلو على ضرورة انسحاب القوات التركية من الأراضي العراقية، وقال: "على تركيا سحب كامل قواتها من الأراضي العراقية بنحوٍ يعكس احتراماً مُلزماً للسيادة الوطنية، لأن هذه الأعمال العدائية لن تكّون أرضية مناسبة لإيجاد حلول تشاركية ومستدامة للتحديات الأمنية، التي تضعُ ضمن الأولويات، زيادة التعاون الأمني بين الجانبين، كسبيل ناجع لتحقيق المصالح المرجوة ومواجهة التحديات".

رئيس طائفة الصابئة المندائيين في العراق والعالم، أكد أن العراق يملك الحق القانوني لاتخاذ الإجراءات الضرورية والمناسبة وفقاً لأحكام ميثاق الأمم المتحدة، وقواعد القانون الدولي إزاء هكذا أعمال عدائية لأنها لا تراعي مبدأ حسن الجوار.

وكرر الشيخ ستار جبار حلو، مطلبه بضرورة انسحاب كامل القوّات التركية من الأراضي العراقية بنحو يعكس احتراماً ملزماً للسيادة الوطنيَّة.

(ف)

ANHA