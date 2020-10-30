رئيس قره باغ: أذربيجان تقترب من مدينة استراتيجية

وقال أراييك هاروتيونيان في فيديو نُشر عبر فيسبوك إنّ "العدو على بعد بضعة كيلومترات من شوشة، خمسة كيلومترات كحد أقصى"، مضيفاً أنّ "الهدف الرئيس للعدو هو اجتياح شوشة ومن يسيطر عليها، يسيطر على أرتساخ"، في إشارة إلى التسمية الأرمنية لإقليم قره باغ.

وتقع شوشة على بعد نحو 15 كيلومتراً من ستيباناكيرت، المدينة الرئيسية في هذه المنطقة الجبلية، وعلى طريق تربط إقليم ناغورني قره باغ بأرمينيا.

وتتيح السيطرة على شوشة الواقعة على مرتفع، استهداف العاصمة.

وأكد هاروتيونيان في مقطع فيديو التُقط قرب كاتدرائية تاريخية أرمنية تقع في هذه المدينة، أنه "في الأيام المقبلة، يجب عكس الوضع على الجبهة ومعاقبة العدو مباشرة على أبواب شوشة"، وأضاف "فلنتّحد ونقاتل معاً!".

ومنذ اندلاع المعارك في 27 أيلول/سبتمبر، استعادت القوات الأذربيجانية أراضي كانت خارجة عن نطاق سيطرتها منذ تسعينات القرن الماضي، حين دارت حرب بين الجانبين وأسفرت عن 30 ألف قتيل وأدت إلى انفصال إقليم ناغورني قره باغ ذي الغالبية الأرمنية.

(ش ع)