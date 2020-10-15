رئيس قرغيزستان يعلن استقالته

وحصل حلفاء سورونباي جينبيكوف على أغلبية في الانتخابات البرلمانية، التي أجريت في الرابع من تشرين الأول/أكتوبر الجاري، لكن الاحتجاجات التي تلت ذلك أسقطت الحكومة وأجبرت السلطات على إبطال نتيجة هذه الانتخابات.

وتشهد البلاد فراغًا في السلطة في ظل خلافات بين جماعات المعارضة منذ استيلائها على مقرات حكومية، وإلغاء نتيجة الانتخابات المتنازع عليها هذا الأسبوع.

وتوصل اثنان من الشخصيات المعارضة البارزة إلى اتفاق لتوحيد القوى، الجمعة الماضية، وحظيا بدعم الرئيس السابق ألمظ بك أتامباييف، لكن أتباعهما وأتباع جماعات أخرى نظموا مسيرات متنافسة قال سياسيون إنها تشعل مخاطر اندلاع العنف.

وتنقسم المعارضة بين 11 حزبًا يمثلون مصالح عشائرية في بلد شهد بالفعل سقوط رئيسين بسبب ثورات شعبية منذ عام 2005.

(ي م)