رئيس قبيلة الجبور في سوريا يفصح عن أهداف الاغتيالات ويدعو إلى التعقل

منذ ما يقارب الشهر، ومناطق دير الزور تشهد توترات، نتيجة الاغتيالات التي طالت وجهاء القبائل والعشائر وكان آخرها اغتيال شيخ قبيلة العكيدات مطشر الهفل.

هناك الكثير من الأطراف التي تحاول ضرب استقرار وأمن المنطقة حاولت استغلال هذه الحادثة لإثارة الفتنة بين أهالي المنطقة وقوات سوريا الديمقراطية، ولكن جميعها باءت بالفشل، وأكد شيوخ ووجهاء مختلف العشائر في مناطق شمال وشرق سوريا وقوفهم إلى جانب قسد.

هذه الاغتيالات نُفذت من قبل خلايا وتنظيمات عدة تابعة للحكومة السورية كما أفاد به عدد من الذين تم إلقاء القبض عليهم، والبعض الآخر تابع للاحتلال التركي، بهدف إحداث الفوضى وضرب الأمن، والتحريض على الاقتتال بين العشائر والقبائل العربية في شمال وشرق سوريا.

الاغتيالات استهدفت استقرار المنطقة

رئيس مجلس قبيلة الجبور في سوريا، والمتحدث باسم القبيلة في مدينة الحسكة، فواز الزوبع، أوضح في تصريح أدلى به لوكالة أنباء "هاوار أن "الفتن والاغتيالات التي حدثت في الأيام الماضية في مدينة دير الزور لم تكن إلا لضرب استقرار المنطقة، وإحداث اقتتال كردي عربي وعربي عربي، وأن أمر الاغتيالات وزرع الفتن ليس بالجديد في مناطق شمال وشرق سوريا".

هذه الاغتيالات لم تُنفذ بشكلٍ عشوائي أو غير منتظم، كما يشير الزوبع، وإنما هي تنفيذ لأجندات خارجية، وهذه الأجندات هي التي تحرك هذه الخلايا لبث الفتن، وقال "كذلك الحكومة السورية أيضًا لها دور في هذه الفتن لزعزعة أمن المنطقة".

وأضاف الزوبع: "الحكومة السورية لم تكن تعترف بالعشائر العربية في منطقة شمال وشرق سوريا، ولكن في الوقت الحالي، تحاول ضرب أمان المنطقة بدلًا من أن تتعاون مع مشروع الإدارة الذاتية والأمة الديمقراطية".

إن مناطق شمال وشرق سوريا حصلت على استقرارها وأمنها، ودحرت الإرهاب بفضل انضمام أبنائنا إلى قوات سوريا الديمقراطية، التي لا تزال تدافع عن شعوب المنطقة، حسب الزوبع.

أخذ الحيطة والحذر من الفتنة

ولفت رئيس مجلس قبيلة الجبور في سوريا إلى أن الأراضي السورية ملك لكل السوريين، قائلًا "لم ولن نطالب بالانقسام، وإنما طالبنا بحقوقنا ضمن مناطق شمال وشرق سوريا، لأن مناطق الإدارة الذاتية هي أكثر المناطق السورية التي عانت من الإرهاب والاحتلال التركي، ودفعت خيرة شبابها لدحر الفكر الإرهابي المتطرف".

ودعا الزوبع أبناء العشائر إلى توخي الحذر والحيطة وعدم التأثر بالفتنة التي تحدث في المنطقة، لكيلا تتسع وتؤدي إلى تفاقم المشكلة وخروجها عن السيطرة".

دور العشائر في إخماد الفتنة

وبيّن رئيس مجلس قبيلة الجبور في سوريا والمتحدث باسم القبيلة في مدينة الحسكة، فواز الزوبع أن دور العشائر في هذه المرحلة هو توعية أبناء القبائل والحذر من هذه الفتنة، وترسيخ مبدأ أخوة الشعوب والعيش المشترك، وأردف بالقول "لا نريد انتشار الفتنة بين شعبنا كما حصلت فتنة العراق، بعد اللعب على الوتر الطائفي والمذهبي.

اليوم نحن جزء من الإدارة الذاتية، علينا حمايتها ودعمها للخلاص من الفتنة والبلبلة".

(هـ ن)

ANHA