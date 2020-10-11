رئيس قبرص: تركيا تهددني وتطالبني بالامتناع عن الترشح للانتخابات

وخلال مقابلة على قناة tv2020، مساء أمس السبت، قال ردًّا على سؤال حول تلقيه تلميحًا تركيًّا لعدم الترشح، "حتى هذا فعلوه، ولقد دعيت السفير التركي لاستيضاح تلك المسألة، وهذه الرسالة، لكن أنقرة منعت قدومه".

ومن جانبها، نفت السفارة التركية، في ليشطوفا، هذه الرواية، وكذبت الخبر، وقالت في بيان "إن التصريح الذي جاء به السيد أكينيحي حول رسالة تهديد من تركيا، لكيلا يترشح لولاية جديدة، غير صحيح بتاتًا، تركيا مصممة على حماية عملية الانتخابات في قبرص بشكل آمن، و حماية أرواح وأرزاق كل تركي قبرصي".

وأضافت " لقد حاولتم جعل تركيا ضامنة للنجاح في الانتخابات مرات عديدة سابقة، لذا فإن إصراركم على هذا التصرف المزعج للجمهورية التركية هو دليل على نوايا غير جيدة".

ويذكر أن القبارصة الأتراك بدأوا اليوم الأحد باختيار زعيم مكلف بالتغلب على الانقسامات السياسية العميقة مع القبارصة اليونانيين، من أجل تمهيد الطريق لـ "اتفاق" ينهي 46 عامًا من الانقسام العرقي في قبرص، ويهدئ التوترات بشأن احتياطيات الطاقة البحرية.

وتنظم الانتخابات في وقت تشهد العلاقات توترًا حادًّا بين تركيا واليونان حول استغلال النفط والغاز في شرق البحر المتوسط.

وتُظهر السلطات التركية دعمها للمرشح القومي إرسين تتار "رئيس وزراء" منطقة شمال قبرص التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 300 ألف نسمة.

ومن المقرر إجراء جولة ثانية في 18 تشرين الأول/أكتوبر إذا لم يحصل أي من المرشحين الأحد عشر على خمسين بالمئة من الأصوات اللازمة للفوز في اقتراع الأحد.

(ش ع)