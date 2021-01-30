رئيس منظمة حقوق الإنسان يكشف عن انتهاكات تركيا ومرتزقتها خلال 3 أعوام في عفرين

وتستمر فعاليات الملتقى الحقوقي الثاني حول انتهاكات حقوق الإنسان في عفرين المحتلة الذي انطلق صباح اليوم، لتسليط الضوء على الجرائم المرتكبة من قبل الاحتلال التركي منذ آذار 2018.

وبعد كلمة الرئيس المشترك لمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عبد حامد المهباش، كشف رئيس منظمة حقوق الإنسان في عفرين إبراهيم شيخو، عن الانتهاكات التي قامت بها تركيا ومرتزقتها خلال 3 أعوام.

وجاء في تقرير رئيس منظمة حقوق الإنسان في عفرين:

في الـ 20 من كانون الثاني 2018 أطلق جيش الاحتلال التركي والمجموعات الجهادية السورية التابعة لها عملية عسكرية لاحتلال مقاطعة عفرين، مستخدمة كافة أصناف الأسلحة الثقيلة والحديثة، وبإسناد من القصف المدفعي والطائرات الحربية بكل وحشية، مخلفة كمًّا هائلًا من التخريب والدمار للبنية التحتية والمنشآت المدنية الحيوية، وتسبب الهجوم بسقوط الآلاف من الضحايا المدنيين بين قتيل وجريح، وتهجير مئات الآلاف من سكان هذه المناطق، وارتكاب العشرات من المجازر التي تتسم بالتطهير العرقي مرتكبة خروقات فاضحة لكل المبادئ والمواثيق الدولية، تحت ذرائع مختلفة لتبرير احتلال مقاطعة عفرين ومنها: حماية الأمن القومي التركي وإنشاء مناطق آمنة وتوطين اللاجئين والنازحين السوريين، علمًا أن عفرين كانت تتمتع قبل احتلالها بنظام إداري ومجتمعي وتتمتع باستقرار نسبي من الناحية الأمنية و الاقتصادية، والذي كان تفتقده معظم المناطق والمدن السورية الأخرى، بالإضافة إلى إيواء عشرات الآلاف من النازحين من المناطق السورية الأخرى .

وسنعرض فيما يلي جانبًا من الانتهاكات التي ارتكبت بحق المدنيين في مقاطعة عفرين، خلال ثلاث سنوات من الاحتلال تم توثيق جزء منها، والجزء الأكبر مازال مخفيًّا، نتيجة سياسة الدولة التركية والمجموعات الجهادية التابعة لها من خلال التعتيم الإعلامي وإخفاء الأدلة، وعدم وجود لجان دولية مستقلة قادرة على الوصول إلى جميع الضحايا، وهي كالتالي:

إحصائيات عام 2018:

′الاحتلال وطن 400 ألف مستوطن في عفرين′

قامت الدولة التركية بإطلاق العملية العسكرية مع ساعات الفجر الأولى في 20 كانون الثاني 2018، باستخدام أكثر من 72 طائرة حربية وإسناد مدفعي، مستهدفة كافة المرافق العسكرية والمدنية والحيوية، وقامت بالاجتياح بالتعاون مع الفصائل الجهادية السورية، وذلك بعد مقاومة مستميتة من قبل قوات سوريا الديمقراطية استمرت أكثر من 58 يومًا. وقد تسبّب احتلال الجيش التركي لعفرين بنزوح مئات الآلاف من سكانها، ما يقارب80 %، إلى مناطق الشهباء ومدينة حلب وبلدة تل رفعت ومخيم الشهباء الذي أنشئ من قبل الإدارة الذاتية فيما بعد، وخلال ثلاث سنوات من الاحتلال تم توطين قرابة (400) ألف مستوطن في عموم قرى ونواحي عفرين، المستقدمين من مناطق النزاع في سورية، وخاصة ريف إدلب الجنوبي وريفي حلب الجنوبي والغربي والنازحين من منطقة الغوطة.

وبلغ عدد الضحايا نتيجة هذه العملية (498) مدنيًّا، فقدوا حياتهم نتيجة القصف التركي والفصائل الجهادية التابعة له، منهم (82) ضحية قضوا تحت التعذيب وتوثيق أكثر من (696) جريحًا نتيجة القصف، منهم حوالي (303) أطفال مصابين بجروح و(213) من النساء تعرضن للجروح والإصابات.

وتم تدمير 64 مدرسة بسبب العملية العسكرية، وحسب إحصائية هيئة التربية والتعليم في مقاطعة عفرين، فإن عدد الطلاب المسجلين لديها قبل العملية العسكرية كان 50855 طالبًا، وحاليًّا يوجد فقط 13000 طالب في مناطق الشهباء. مع إغلاق الدولة التركية لجميع المراكز التعليمية ومنها جامعة عفرين، وإلغاء المناهج التي كانت تدرّس باللغة الأم الكردية وفرض اللغة التركية والعربية على المدارس، إضافة إلى فرض تدريس الشريعة الإسلامية على المتبقي من السكان ومن كافة الأقليات.

خلال عام 2018 قامت الدولة التركية والفصائل المسلحة السورية المتطرفة بعمليات قتل وخطف ممنهجة، وبلغ عدد المختطفين 943 مختطفًا ومفقودًا، قُتل منهم 76 تحت التعذيب أو إعدامهم بدون أي محاكمات، والتهم الموجهة لهم هي التعامل مع الإدارة الذاتية، ومعظم عمليات الخطف حدثت على يد الفصائل الجهادية، وتحت إشراف القوات التركية واستخباراتها العسكرية من خلال عمليات التحقيق والتعذيب بشكل مباشر.

وتم استهداف العشرات من المواقع الحيوية والمنشآت الصحية والتعليمية والخدمية، حيث تم قصف مستشفى عفرين 3 مرات، واستهداف سيارات الإسعاف العائدة للهلال الأحمر الكردي أثناء نقل الجرحى، وتم استهداف محطة تصفية مياه في قرية ماتينة التابعة لناحية شرا واستهداف سد قرية ميدانكي أثناء العملية العسكرية لقطع المياه عن السكان واستخدامه كسلاح في الحرب لإجبار المدنيين على النزوح.

إحصائيات عام 2019:

بلغت عدد حالات الخطف وطلب الفدية في 2019 أكثر من 6000 حالة في مقاطعة عفرين، منها 500 حالة تم المطالبة بدفع فدية مالية من ذويهم و330 شخصًا مصيرهم مجهول، و 700 شخص تم توثيق تعرضهم للتعذيب، بالإضافة إلى عمليات خطف شملت أطفال صغار والقيام بتصوير مشاهد تعذيبهم وإرسالها إلى ذويهم من أجل ابتزازهم لدفع الفدية، والتي وصلت في بعض الأحيان إلى أكثر من 100 ألف دولار أمريكي، وبلغ عدد جرائم القتل على يد الفصائل 54 قضوا تحت التعذيب في المعتقلات و41 قضوا نتيجة عمليات قصف الدولة التركية والفصائل الجهادية، وتم توثيق مقتل 2 صحفيين، وبلغ عدد الجرحى 670 جريحًا بسبب عمليات القصف من قبل الفصائل الجهادية والجيش التركي و1730 جريحًا، نتيجة التفجيرات في المناطق السكنية والألغام.

وبتاريخ 2 كانون الأول 2019 تعرضت مدينة تل رفعت 35 كم شمال حلب، إلى قصف مدفعي مباشر من قبل الدولة التركية والفصائل المسلحة واستهدف القصف تجمعات النازحين من عفرين بشكل مباشر، أدى إلى فقدان 8 أطفال لحياتهم و2بالغين، بالإضافة إلى جرح وإصابة 9 أطفال آخرين و8 بالغين بجروح بليغة في هذه المجزرة.

شهدت منطقة عفرين انتهاكات واسعة النطاق ضد النساء شملت عمليات خطف وقتل واغتصاب وتعذيب، وهي سياسة اتبعتها الفصائل الجهادية والقوات التركية للتنكيل بالمدنيين، وإجبارهم على الهروب، حيث بلغ عدد حالات القتل الموثقة بين عامي 2018 و2019 للنساء 40 أمرأه 128 جريحة، وسجلت 60 حالة اغتصاب معظمهم بحق قاصرات، حيث قامت 5 منهن بالانتحار واختطاف 270 أخريات، بالإضافة إلى تسجيل حالات زواج قسري تحت التهديد و الابتزاز وارتفاع نسبة زواج القاصرات بين النساء تفاديًا من ذويهم لزواجهم من عناصر المجموعات المسلحة.

إحصائيات عام 2020:

بلغ عدد الضحايا:58 فقدوا حياتهم، بينهم 9 نساء، وبلغ عدد حالات الخطف 987 شخصًا، وبلغ عدد التفجيرات 39 تفجيرًا في المناطق المأهولة بالمدنيين، أدت إلى جرح وفقدان 170 شخصًا، بلغ عدد الحالات الموثقة لاختطاف النساء 35 حالة خلال عام 2020، وتم تسجيل 67 حالة اغتصاب بحق النساء في عفرين، ومنهن قاصرات ولا يتم الإفصاح من قبلهن بسبب القيود الاجتماعية، وتم توثيق 5 حالات زواج قسري من قبل الفصائل الجهادية بحق قاصرات من مقاطعة عفرين . والعنف الجنسي لم يكن فقط ضد النساء، فقد تم توثيق حالات لاغتصاب الرجال واليافعين في سجون الفصائل وبإشراف وعلم من قبل الجيش التركي.

الانتهاكات بحق الأقليات والمعالم التاريخية

تعرضت الأقليات الى انتهاكات واسعة النطاق وعمليات تغيير ثقافية ودينية، وخاصةً الطائفتين العلوية والإيزيدية، ويبلغ عدد قرى الإيزيديين 23 قرية، كان يسكنها حوالي 25000 ألف نسمة قبل اندلاع الصراع في سورية عام 2011، ومع الهجمات المتكررة للفصائل الجهادية طوال سنوات النزاع السوري، هاجر عدد منهم قاصدًا الدول الأوروبية، ومع دخول قوات الاحتلال التركي والفصائل السورية المتطرفة إلى عفرين، نزح معظمهم عن هذه القرى، وبقي عدد قليل منهم لم يخرجوا من قراهم ومعظمهم من المسنين ولا يتجاوز أعداد المتبقين 7000 نسمة، قامت المجموعات والفصائل بارتكاب جرائم وانتهاكات ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية، فقد اعتمدت سياسة الترهيب وفرض الديانة الإسلامية عليهم وإجبارهم على أداء المناسك الإسلامية من صلاة وصوم وإخضاعهم إلى دورات شرعية، ومن جانب آخر قاموا بتدمير الإرث الثقافي والديني لهذه الطائفة في محاولة لإبادتهم، وحولت مزاراتهم الدينية إلى حظائر للحيوانات وتدمير أضرحتهم التاريخية ومزاراتهم ونبشها بحثًا عن الآثار.

لم يسلم شيء في مقاطعة عفرين من بطش الفصائل الجهادية والجيش التركي، فكل شيء تم استباحته، حيث بلغ عدد الأشجار الحراجية والزيتون التي تم قطعها للإتجار بحطبها أكثر من 300000 ألف شجرة، منها 300 شجرة زيتون معمرة نادرة و15000 ألف شجرة سنديان، وتم حرق أكثر من 11000 ألف شجرة حراجية، ما يعادل2180 دونمًا، وحرق أكثر من 10000 هكتار من الأراضي الزراعية من أصل 33000 هكتار زراعي.

وشهدت المعالم التاريخية والثقافية في عفرين عمليات تدمير ونهب كبيرة، بحسب إحصائية هيئة الآثار في عفرين، تم تخريب وتدمير أكثر من 28 موقعًا وتلًّا أثريًّا وسرقة الآثار الموجودة فيها، وبيعها في الأسواق التركية في عملية منظمة لمحو الهوية التاريخية لمقاطعة عفرين، وتم تدمير أكثر من 15 مزارًا دينيًّا للأقليات الدينية والمذهبية وتحويل بعضها إلى مساجد إسلامية برعاية مؤسسات إغاثية ودينية تركية، وتحويل بعضها إلى حظائر للحيوانات بعد الانتهاء من نبشها، وتم تغيير أسماء معظم الشوارع والساحات والأماكن العامة والتاريخية في مقاطعة عفرين بأسماء شخصيات تركية وإسلامية وخاصة تلك الشخصيات التي ارتكبت الجرائم بحق الشعب الكردي .

(كروب/ آ س)