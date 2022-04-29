رئيس مكتب رابطة آل البيت في الطبقة يدعو رجال الدين في تركيا للتصدي لأردوغان

وجاء حديث رئيس مكتب آل البيت في الطبقة، الشيخ عدنان عليوي، بعدما ارتدت دولة الاحتلال التركي عباءة الدين الإسلامي خلال هجماتها وحربها على مناطق الجوار، ودعم المرتزقة والتنظيمات الإرهابية لخدمة مصالحها وكان ذلك تحت ستار ديني إسلامي بحت.

وفي مستهل حديثه، قال الشيخ عدنان عليوي "ما نراه في شهر رمضان لهذا العام من قِبل جيش الاحتلال التركي أمرٌ خطير ولم نشهد لهُ مثيل، جيش الاحتلال والذي يدعي الإسلام يشنُ هجوماً على مناطق جنوب كردستان، إضافةً لتصعيده عبر القصف بالمسيّرات والمدافع على المناطقة الآمنة في شمال وشرق سوريا، هذا الاحتلال الذي كان سبّاقاً حتى في طرق إجرامه وحروبه عن غيره، حيث لم نعهد حتى من الذين حاربوا الإسلام أن انتهكوا الحُرمات وأعلنوا الحروب في شهر رمضان لما في هذا الشهر من خصوصية ورحمة وسلام".

وتساءل "أين هم علماء الدين في تركيا ولماذا لم ينهوا نظامهم الاستبدادي عن هذه الأفعال النكراء التي لا تمت للإسلام بصلة، وهم الذين يعلمون أن اعتداءات جيشهم على المناطق الآمنة في العراق وسوريا وقتلهم للأبرياء محُرّمة، خصوصاً في هذه الأيام الفضيلة التي جعل الله فيها الأمن الأمان وأنزل فيها الرحمة والمغفرة والعِتق من النار".

ودعا عدنان عليوي، أهل العمائم والمنابر والعلم في تركيا، بإظهار صوت الحق وعدم الخنوع لسياسة أردوغان القذرة وقال "يا علماء تركيا قولوا لأردوغان والظلمة أن من تقصفونهم وتقتلوهم هي بلاد مسلمة يُحرم الله ضَررها، فإن لم تتحركوا سيحاسبكم الله على هذا السكوت الذي نتج عنه قتل الألاف وتهجير الملايين".

وعن تجنيد المرتزقة من كافة الجنسيات لخدمة المصالح والأجندات التركية تحت راية الإسلام اشار الشيخ عليوي "يقوم أردوغان بتجنيد المرتزقة تحت غطاء وعباءة الدّين بهدف تحقيق مطامعه التوسعية، هذه الحُجة باطلة ومُحرمة لأنها خارجة عن نطاق كتاب الله والسنة النبوية الشريفة، ومن يدعي الإسلام وينادي به عليه أن يكون رحيماً ليس محتلاً ومجرماً كما فعل أردوغان".

كما ذكر أيضاً أن أسباب الهجمات الوحشية من قبل النظام الفاشي التركي هدفها واضح ألا وهو إعادة إحياء العثمانية في جميع المناطق، وذلك من خلال ما شاهدناه من تدخلات في شؤون عديد الدول كـ ليبيا وأذربيجان وتونس من إرسال للمرتزقة وبث الفتن من أجل زعزعة الاستقرار فيها".

وختاماً شدد رئيس مكتب آل البيت في الطبقة، الشيخ عدنان عليوي، على أهمية تعزيز التآخي والمودة بين جميع المكونات "في سبيل صد الخطر الأردوغاني عن أراضينا والذود عنها".

(م)

ANHA