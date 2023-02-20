رئيس مجلس قبيلة عربية: القائد أوجلان بفكره دخل منزل كل عربي في المنطقة

دخلت المؤامرة الدولية التي أحيكت ضد القائد عبد الله أوجلان، والتي شاركت فيها أنظمة الهيمنة المركزية العالمية التي تحارب كل فكر يحاول بناء استراتيجية تدعو إلى حرية المجتمعات عامها الـ 25، ولكن ما لم يكن في حسبانها، أن القائد أوجلان استطاع أن يطرق كل باب من خلال فكره ونهجه وإيصاله لجميع شعوب العالم.

'تلاحمت المكونات واختلطت الدماء تحت سقف أخوة الشعوب بفضل أوجلان وفكره'

في هذا السياق، قال رئيس مجلس قبيلة الجبور، فواز الزوبع: "عندما بدأ الحراك في سوريا، دخلت مجموعات عديدة للمنطقة، وآخرها مرتزقة داعش، انبثقت حينها من الجزيرة السورية؛ مقاومة شعبية كبيرة، أدركنا وقتها أن هناك بصيص أمل لتحرير هذا الأرض".

وأوضح" بعد تحرير المنطقة من تلك الفصائل والمرتزقة من قبل أبناء المنطقة، ومع اندماجنا بين القوات العسكرية، رأينا بأنه هناك فكر مختلف لكافة الشعوب، وهناك قيادة خلف هذا الحراك؛ وهو القائد عبد الله أوجلان ليس بشخصه بل بفكره أيضاً".

ولفت الزوبع "بدأنا العمل وفق مفهوم أخوة الشعوب الذي طرحه القائد أوجلان، ودعونا شبابنا وشاباتنا للانضمام إلى هذه الثورة والانخراط في صفوف القوات العسكرية، لذلك استطعنا تحرير كافة المناطق من رجس الإرهاب، واختلطت دماء مكونات شعبنا مع بعضها البعض، ولن يستطيع أحد أن يفكك تلاحمنا؛ بفضل تبنينا لفكر القائد أوجلان".

وتابع "من خلال كتب القائد والأطروحات التي انتشرت والتي تتضمن فلسفته وفكره، استطاع القائد أن يدخل منزل كل عربي في المنطقة، فاليوم نحن نعتبر القائد أوجلان ليس قائداً للكرد فقط؛ إنما هو قائد لكل المكونات والشعوب وقائد الثورة لتحرير الإنسان وكل من يسعى للوصول إلى الديمقراطية وتحقيقها والوصول بالمنطقة إلى بر الأمان والعيش بسلام دون تمييز".

'أوجلان مفتاح السلام ومنبع الحياة الحرة للمرأة'

وأكد الزوبع "نرى القائد، الشخص الوحيد القادر على أن يكون مفتاحاً للسلام في الشرق الأوسط في ظل الصراعات والتطورات التي تشهدها المنطقة"، مشيداً بفكر القائد أوجلان الذي أعاد للمرأة مكانتها وهذا ظاهر من خلال دورها في الحياة ومشاركتها الريادية في الثورة على الأصعدة كافة.

ووصف الزوبع المؤامرة الدولية بـ "يوم أسود لجميع الشعوب الساعية إلى الديمقراطية".

'للعيش بسلام على الجميع أن ينتهج فكر القائد'

واختتم الزوبع، حديثه " أمثال القائد يجب أن يكونوا بين شعوبهم، فالقائد أوجلان مفكر وطرح فكرة الأمة الديمقراطية والسلام؛ لذا نناشد الديمقراطيين أن ينتهجوا فكر القائد؛ للعيش بمحبة وسلام".

(م ح)

ANHA