رئيس مجلس بلدة هجين: الإدارة الذاتية نموذج نّاجح

بالتزامن مع الذكرى السنوية الثانية لتأسيس الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا قدّم الرئيس المشترك لمجلس الشعب في مدينة هجين صلاح السلمان التهاني للإدارة الذاتية، وذلك خلال لقاء أجرته معه وكالة أنباء هاوار.

وقال السلمان "نهنّئ الإدارة الذاتية بمناسبة الذكرى الثانية لتأسيسها، ونتمنّى لجميع قياداتها ومؤسساتها العسكرية والمدنية التوفيق والنجاح، كما نهنّئ القيادة والإدارة على صبرها وجهودها المبذولة من أجل تأسيس إدارة جديدة للمنطقة تتميّز بالدّيمقراطية وأخوّة الشعوب".

وتابع السلمان: "تحيّة أيضًا لشهداء الأمة الذين ضحّوا بأعزّ ما يملكون لكي ننعم بالحرية والكرامة التي لن نستغني عنها إن شاء الله".

وبيّن السلمان: أن "مجلس الشعب عمل منذ تأسيسه في ظروف صعبة منذ بداية تحرير مدينة هجين وبلدة الباغوز، فقد عمل منذ تأسيسه على تعيين الكومينات وتأهيل وتنظيم المنطقة، أيضًا شارك في تأهيل الزّراعة التي لها أهمّية كبيرة في إعادة الحياة إلى المنطقة".

وأردف قائلًا: "أيضًا شارك المجلس في إنشاء وتفعيل المجمّع التربوي وتأهيل المدارس من هجين إلى الباغوز نظرًا لأهمّية التربية في تأهيل الطلاب الّذين حرموا من التعليم مدّة عشر سنوات، عندما ترك النظام المنطقة لعبثية العصابات ما قبل مرتزقة داعش، ثمّ جاءت داعش أيضًا ممّا سبب حالة من الفوضى والتخلّف في المنطقة، فحرمت منطقتنا من التعليم"، منوّهًا إلى أنّ المنطقة حاليًّا بحاجة إلى مدارس بشكل أكبر لأنّ المدارس الموجودة حاليًّا لا تكفي لاستيعاب الطلاب.

وأشار السلمان: "إلى أنّ الإدارة الذاتية دخلت إلى المنطقة بفكر حرّ وطليق مع مراعاة العادات والتقاليد، فقد أصبح المواطن يقول ما يشاء ويعبّر عمّا يشاء ضمن حدود المنطق، فهذا النّموذج النّاجح حُرم منه الشعب السوريّ عدّة سنين، والآن في شمال وشرق سوريا يتمتّع الشعب بالحرية والديمقراطية والتشاركيّة ".

متمنّيًّا في ختام حديثه التّقدّم والنجاح للإدارة الذاتية في المنطقة، ودوام الاستمرار بما فيه خير لشعوب المنطقة جميعًا.

(إ)

ANHA