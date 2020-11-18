رئيس مجلس الشعب الآشوري: تركيّا مستمرّة بهجماتها والضامنون منشغلون بمقايضات

وتستمرّ دولة الاحتلال التّركيّ ومرتزقتها بهجماتهم على مناطق شمال وشرق سوريا، واستهدافهم المناطق والقرى المأهولة بالمدنيّين العزّل بالرغم من وجود قوات تسمي نفسها بالضامنة وبالرغم من جميع الاتفاقيات التي نصّت على وقف إطلاق النار.

ومن ضمن تلك المناطق التي تتعرّض للهجمات والقصف المستمرّ ناحية تل تمر بمقاطعة الحسكة.

وبصدد ذلك أجرت وكالتنا "هاوار" لقاءً مع رئيس مجلس الشعب الآشوري في منطقة الخابور والحسكة إلياس عنتر للحديث عن استمرارية الهجمات على المنطقة في ظلّ وجود قوّات ضامنة لوقف أطلاق النار.

تركيّا تعيد مجازرها السّابقة بحقّ المدنيّين

أشار عنتر في بداية حديثه إلى: "أنّ الهجمة التركية ليست بالغريبة على الشعب الأشوري في المنطقة، فقد تعوّدنا على عداء تركيا للشعب الآشوريّ، وذلك من خلال المجازر التي ارتكبت بحقّنا في عام 1915 على أيدي العثمانيّين، أمّا اليوم فهي تعيد تاريخ مجازرها التي ارتكبتها منذ 100 عام بحقّ الشّعب الأشوري والسرياني وشعوب المنطقة، وذلك بأيدي مرتزقتها وداعش، أثناء هجومهم على قرى تل تمر في عام 2015".

وأردف: "وفي العام الفائت شنّت دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها هجماتهم على مناطق شمال وشرق سوريا، فهجّروا شعوب المنطقة، وذلك أمام أنظار المجتمع الدولي والعالم بأجمعه الذي لم يبدِ أيّ موقف تجاه تلك الهجمات".

الاحتلال مستمرّ بهجماته تحقيقاً للمصالح

وأوضح عنتر: "أنّ هجمات الاحتلال التركي ومرتزقته مستمرّة على المنطقة، لأنّ لكل هجمة ثمناً ومقايضات بين الدول التي تعتبر نفسها الضامنة في المنطقة، فالكلّ يبحث عن مصالحه".

ونوّه إلى أن " دولة الاحتلال التركي ستستمرّ بهجماتها على المنطقة ما لم يتم وضع حد لها ولرئيسها، فهي باتت تهدّد المتوسّط والدول الإقليمية والعالم بأجمعه".

وأردف: "تركيا باتت تهدّد دول كبرى، ولم نعد نعلم بأنّ تلك التهديدات هي بسبب قوّتها وقوة جيشها أم قد تكون بسبب مقايضاتها مع الدول الفاعلة في المنطقة والشرق الأوسط، وحصولها على الضوء الأخضر من خلال تمدّدها في المنطقة".

على المجتمع الدّوليّ تطبيق القوانين الدّوليّة وإيقاف الهجمات التّركيّة

وطالب إلياس عنتر المجتمع الدوليّ بتطبيق القوانين الدوليّة على أرض الواقع، "فالإدانة وشجب الهجمات لم تكفِ لإيقاف الانتهاكات التركيّة بحقّ شعوب المنطقة".

مؤكّداً في نهاية حديثه إن "من يدّعون بأنّهم يحمون الأقلّيات ومنها الولايات المتحدة الأمريكية التي وقّعت على قانون حماية الأشوريين والإيزيديّين في العراق وسوريا من الهجمات والاعتداءات، بقيت صامتة أثناء مهاجمة الاحتلال التركي مناطق شمال وشرق سوريا، لذلك نطالبهم بالالتزام باتفاقاتهم وحماية شعوب المنطقة بكافة مكوّناتها".

(إ)

ANHA