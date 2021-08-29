رئيس مجلس الشعب الآشوري: لا فرق بين الهجمات الحاضرة ومجازر 2015 و 1915

خلال التصعيد الأخير لدولة الاحتلال التركي ومرتزقتها على تل تمر وريفها، شهدت قرى الآشوريين في ريف الناحية هجمات شرسة شنها الاحتلال التركي مستخدماً المدفعية والأسلحة الثقيلة.

وترافقت هذه الهجمات بموجة نزوح جديدة على غرار ما شهدته قرى الآشوريين في عام 2015 أثناء تعرضها لهجمات من قبل مرتزقة داعش.

وفي هذا الصدد، تحدث لوكالتنا رئيس مجلس الشعب الآشوري في إقليم الجزيرة، إلياس عنتر إلياس، بالقول: "الهجمات الأخيرة التي تعرضت لها قرانا أعادت إلى ذاكرتنا سفر برلك عام 1915 عندما استهدفتنا الإمبراطورية العثمانية وشردتنا من هكاري ولاحقتنا إلى أورومية ومنها إلى العراق، والآن ها نحن في سوريا والتاريخ يعيد نفسه".

ومضى موجِهاً سؤاله إلى الدولة التركية " إلى متى همجيتكم ستلاحقنا، ألا يكفي الدمار الذي ألحقتموه بالمدن السورية من عفرين إلى جرابلس وكافة المناطق المحتلة، دعونا نعيش بأمان وسلام مع من تبقى من شعبنا في قرانا الآمنة التي لم يبقى فيها إلا قلة من القلائل، وتركيا تريد تشريدهم".

لا فرق بين مَن يهاجمنا الآن وبين داعش

وأضاف مبيّناً "مَن يهاجم قرانا ومناطقنا الآن هم ذاتهم من هاجمونا في عام 2015، لا فرق بينهم، فهم لا يختلفون عن داعش بشيء لأنهم يقومون بتهجيرنا وتدمير قرانا".

وأكد إلياس في حديثه على وقوفهم "مع قواتنا العسكرية ونساندهم بالدفاع عن المنطقة ونقف مع أخوتنا بكافة المكونات كون هذه الأرض هي أرضنا، ومستعدون بمختلف أعمارنا للمحاربة لأي اعتداء يطالنا".

موجهاً رسالته للعالم عموماً وللشعب الآشوري السرياني الكلداني خصوصاً بأن عليهم القيام بواجبهم القومي والوطني "لحمايتنا ولحماية مَن تبقى من أبناء شعبنا لنستمر بالحياة في قرانا ولتعود تلك القرى إلى سابقها".

(س ر)

ANHA