رئيس مجلس الشعب الآشوري: خيارنا هو المقاومة والدفاع عن المنطقة

في ظل التصعيد العسكري للاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا منذ 19 ـ 20 تشرين الثاني المنصرم، في مسعى لاحتلال مناطق جديدة، تتزايد ردود الفعل لدى مكونات المنطقة الرافضة لهجمات الاحتلال التركي وصمت القوى الدولية.

وبهذا الصدد، قال لوكالتنا رئيس مجلس الشعب الآشوري في إقليم الجزيرة، إلياس عنتر إلياس " نتساءل إن كان ما نتعرض له اليوم، من هجمات يومية من قبل دولة الاحتلال التركي؟ هي لعنة من التاريخ تلاحقنا، فجميعها تذكرنا بمذابح سيفو عام 1915".

وأوضح "هجمات الاحتلال التركي الأخيرة على شمال وشرق سوريا، واستهدافها للمنشآت الحيوية ومنشآت الطاقة؛ بقصد تدمير اقتصاد المنطقة، وإضعاف الإدارة الذاتية، ومن جهة أخرى إحياء مرتزقة داعش من جديد، وقد تبيّن ذلك خلال استهداف مخيم الهول ومحاولة تحرير أسر المرتزقة".

وقصف جيش الاحتلال في 23 تشرين الثاني المنصرم، مخيم الهول جنوب شرق مقاطعة الحسكة، الذي يقطنه الآلاف من أسر مرتزقة داعش، ما أدى إلى فرار مجموعة من المرتزقة من المخيم.

وأوضح قائلاً "نحن الآشوريون، يجب أن نقف مع باقي المكونات صفاً واحداً، وفي خندق واحد إلى جانب قواتنا العسكرية، وألا نسمح لأحد بالتجاوز على أرضنا".

وأكد إلياس في ختام حديثه "حماية الأراضي السورية وحدودها هي مسؤولية وطنية، يجب الآن على الجميع حماية هذه الأرض أولاً، وباقي المشاكل ستحل عن طريق الحوار".

(م ح)

ANHA