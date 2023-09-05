رئيس حزب سوريا أولاً: الحملة الضارية والمنسقة ضد قسد لم نرَها ضد داعش

قال سلمان شبيب، رئيس حزب سوريا أولاً، في منشورٍ له على موقع التواصل الافتراضي "فيسبوك"، أن الحملة الضارية والمنسقة من أطراف متناقضة ضد قسد، التي قدمت أكثر من عشرة آلاف شهيد في مواجهة داعش، يثير الاستغراب، وخاصة أن الحملة المشتركة تأتي من أطراف متناقضة على الساحة السورية.

قائلاً: "ليس دفاعاً عن الأخوة الكرد ولا عن قسد، ولكن هذه الحملة الضارية والمنسقة لشيطنتها ومواجهتها من أطراف متناقضة، لم تجتمع وتتفق هكذا حتى في مواجهة داعش، والعداء لها يثير الاستغراب ويطرح الكثير من الأسئلة وعلامات الاستفهام.

علماً وللتذكير، أن التنظيم الإرهابي داعش الذي كان يجتاح المنطقة تلقّى أول هزيمة فعلية وكبيرة أوقفت زخم هجومه في عين العرب (كوباني)، على يد الأخوة الكرد والمقاتلين الذين شكلوا قسد، التي قدمت أكثر من عشرة آلاف شهيد في مواجهته، وحررت مناطق واسعة من سيطرته الوحشية".

ويأتي حديث سلمان شبيب، في ظل خوض مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية معارك تطهير منطقة دير الزور من خلايا داعش وتجار المخدرات والمجاميع المسلحة الإجرامية، بالتزامن مع هجمات موازية للاحتلال التركي ومرتزقته، تستهدف مناطق الإدارة الذاتية في منبج وعين عيسى وتل تمر.

(ز س/د)

ANHA