رئيس حزب مصري: استخدام الأسلحة الكيماوية ضد الكريلا جريمة لن تسقط بالتقادم

تواصلت ردود فعل السياسيين والأكاديميين والمثقفين العرب تجاه قيام دولة الاحتلال التركي باستخدام الأسلحة الكيماوية ضد قوات الكريلا.

وكانت قوات الدفاع الشعبي قد كشفت في بيان لها، أن دولة الاحتلال التركي تستخدم القنابل المحظورة والأسلحة الكيماوية كل يوم، مؤكدة أن دولة الاحتلال استهدفت مناطق المقاومة 32 مرة بالقنابل المحظورة شديدة الفعالية وبالأسلحة الكيماوية.

وطالبت 70 شخصية سياسية وأكاديمية ومثقفة وإعلامية من مختلف الدول العربية والعالم، الرأي العام الدولي والعربي والقوى الديمقراطية بإظهار التضامن مع مقاومة الكريلا ودعم مطلب وقف هجمات دولة الاحتلال التركي واستخدامها الأسلحة الكيماوية ضد الكريلا بشكل فوري.

وفي هذا السياق أدان رئيس حزب شباب مصر، السيد العادلي، استخدام الجيش التركي للأسلحة الكيماوية ضد قوات الكريلا، مشيراً إلى أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم وانتهاك صارخ للقانون والمواثيق الدولية.

وطالب العادلي خلال تصريحات لوكالتنا "بضرورة محاكمة المسؤولين في أنقرة عن هذه المجازر"، مؤكداً أن "وزير الدفاع التركي خلوصي أكار يتحمل مسؤولية كاملة عن هذه الكارثة الإنسانية لأنه هو من أعطى أوامره باستخدام أسلحة محرمة دولياً بناء على أوامر مباشرة من رجب طيب أردوغان".

واستنكر العادلي "الصمت الدولي على سياسات وجرائم الاحتلال التركي وانتهاكاته المستمرة للقانون الدولي"، مطالباً "ضرورة فتح تحقيق دولي بعد أن تأكد استخدام جيش أردوغان الأسلحة الكيماوية المحرمة دولياً ضد حزب العمال الكردستاني وأدى لاستشهاد العديد من الأطفال بجانب استشهاد عدد كبير من مقاتلي حزب العمال الكردستاني".

وختم الخبير والسياسي المصري تصريحاته بالتأكيد على أن "البلطجة التركية أصبحت تهدد أمن واستقرار المنطقة العربية كلها وليس الكرد وحدهم".

(ي ح)

ANHA