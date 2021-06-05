رئيس حركة حماس في غزة: لو عادت الحرب فإن شكل الشرق الأوسط سيتغير

وأضاف السنوار خلال لقاء مع الكتاب والأكاديميين في غزة: "أن مدينة "تل أبيب"، التي أصبحت قبلة لحكام العرب، حولتها المقاومة إلى "ممسحة" وأوقفتها على قدم واحدة".

وذكر أن الفصائل الفلسطينية في غزة، حافظت خلال الحرب على استعمال مستوى "50% من قدراتها المختلفة"، وأنها حققت "هدفًا استراتيجيًّا بأن الشعب كله موحد خلف مقاومته".

ولفت إلى أن "إسرائيل فشلت في تحقيق خططها العسكرية لتدمير قدرات الفصائل العسكرية". مشيرًا إلى أن "ما بعد مايو 2021 ليس كما كنا قبل مايو 2021، وستكون الأيام القادمة اختبار حقيقي للاحتلال وللعالم لترجمة ما تم الاتفاق عليه".

وتابع: "أمامنا فرصة لإنهاء حالة الانقسام وترتيب البيت الفلسطيني، ونقول كل ما كان يطرح قبل 21 أيار لم يعد صالحًا، ومنظمة التحرير الفلسطينية بدون حركة حماس وفصائل المقاومة هي مجرد صالون سياسي، والحديث عن حكومات واجتماعات هدفها استهلاك المرحلة وحرق الوقت ليس مجديًا ولن يكون مقبولًا علينا".

(ع م)