رئيس حماس بغزة: إسرائيل غير معنية بتخفيف الحصار عن غزة وسنرد على ذلك

وجاء ذلك، عقب لقاء جمع يحيى السنوار مع منسق الأمم المتحدة تور وينسلاند، لبحث ملف "التهدئة مع إسرائيل".

ووصف السنوار لقاءه مع منسق الأمم المتحدة تور وينسلاند بـ "الفاشل"، وقال "لا بد من حل جذور المشكلة، ولقاؤنا مع وفد الأمم المتحدة كان سيئًا، للأسف الشديد لا توجد بوادر لحل الأزمة الإنسانية بغزة والاحتلال يحاول أن يبتزنا".

وأضاف: "سنعقد لقاء لقادة الفصائل الوطنية والإسلامية خلال الساعات القادمة لنقرر خطواتنا التالية".

وكان المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، قد وصل صباح اليوم الإثنين، إلى قطاع غزة، في سياق "تثبيت وقف إطلاق النار وتخفيف الحصار الإسرائيلي عن غزة".

وتوجّه وينسلاند فور وصوله، إلى مكتب رئيس حركة “حماس” بغزة، يحيى السنوار، للتباحث في الملفات المطروحة.

(ع م)