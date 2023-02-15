رئيس غرفة صناعة حلب: الحكومة رفضت تأجير شقق لمتضرّري الزلزال رغم خلوّها

كشف المهندس، فارس الشهابي، رئيس غرفة صناعة حلب التابعة لحكومة دمشق بأنه بعد مرور أيام على الزلزال تمّت مخاطبة الحكومة عن مشاريع سكنية قائمة، لكنها فارغة منذ سنوات من دون جدوى.

وقال الشهابي" طرحنا وجوب وضع اليد عليها بعقود إيجار مؤقتة؛ نظراً لحالة الطوارئ، لكن ليس هناك من مجيب والحجّة أنها مخصصة ومبيعة".

وصرح الشهابي لصحيفة الوطن المقربة من حكومة دمشق، أن هناك الآلاف من المتضررين اليوم من الزلزال ونحتاج إلى ضواح سكنية حديثة بسرعة البرق ونحن غير مؤهلين حالياً لبناء وحدات سكنية عصرية سليمة بشكل عاجل وسريع لعدة أسباب؛ أهمها الفساد والترهل الحكومي والروتين القاتل، مستشهداً بعدة مشاريع وأبنية موجودة على أرض الواقع، ومنها لا تزال من عشرات السنين مجرّد عقود ولم تنته حتى الآن، مثل مشروع 1600 شقة بحلب ومنها 880 شقة جاهزة عند أرض سوق الجمعة القديمة".

(م ش)