رئيس بوركينا فاسو: لا انتخابات قبل أن يصبح البلد آمناً

قال قائد المجلس العسكري الحاكم في بوركينا فاسو إبراهيم تراوري إن الانتخابات التي وعد المجلس بإجرائها "لن تكون ممكنة"، إلا إذا سمح الوضع الأمني بذلك.

وفي مقابلة مع التلفزيون الرسمي بمناسبة الذكرى الأولى للانقلاب، مساء أمس، قال تراوري: "لن تكون هناك انتخابات حتى يصبح البلد آمناً للجميع للمشاركة في التصويت".

وأضاف أن "الأمن يتحسن والجيش يحقق مكاسب على الأرض، لكن التوقعات صعبة للغاية".

وسبق أن تعهد المجلس العسكري بإجراء انتخابات في تموز2024، قد تعيد الحكم المدني للبلاد، لكن تراوري شدد على أن "الأمن هو أهم أولوياته".

وكان تراوري أعلن في مقابلة عبر التلفزيون الوطني عزمه إجراء تعديل جزئي لدستور بلاده، قائلاً إن "النصوص الحالية لا تسمح لنا بالتطور بشكل سلمي".

(م ش)