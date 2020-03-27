رئيس أطباء مشفى الشعب: البند الأساسي للوقاية من كورونا النظافة والتزام المنازل 

يعتبر فيروس كورونا في الوقت الحالي من أخطر الفيروسات, حيث انتشر في أرجاء العالم دون اكتشاف علاج له, رغم انتشاره السريع والمتنقل بين البلدان.

الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا اتخذت عدة إجراءات احترازية لمنع تفشي هذا الوباء, ومنها إغلاق المدارس والمؤسسات, إضافة إلى حظر التجوال في المنطقة وإغلاق أغلب المحال التجارية وكذلك إغلاق المعابر الحدودية.

وفي سياق انتشار فيروس كورونا, وكيفية الوقاية منه, التقت وكالة أنباء هاوار مع رئيس الأطباء في مشفى الشعب بمدينة الحسكة عنتر سينو, والذي قال في متسهل حديثه: "فيروس كورونا انتقل من مدينة ووهان في الصين فكانت مركز الوباء, هذا الفيروس يسبب مرضاً رئوياً حاداً وهو من فيروسات الحمض النووي, والتكوين الوراثي للفيروس يسمح له بالانتشار سريعاً داخل الخلايا, ولذلك ينتشر المرض بشكل سريع بين البشر مما يؤدي إلى وباء عالمي".

وتابع سينو حديثه: "بسبب تغير تركيب الفيروس لا يوجد علاج متوفر له حتى هذا الوقت, البند الأساسي في الوقاية من هذا الفيروس هو النظافة, وغسل اليدين بالماء والصابون في كل مرة لمدة 30 ثانية, إضافة إلى تجنب أماكن التجمعات, ويجب أن تكون المسافة بين الشخص والآخر حوالي متر".

ووجه عنتر سينو رسالة إلى الأهالي مؤكداً فيها أن الجلوس في المنزل هو الحل الوحيد لعدم انتقال الفيروس وانتشاره, وتابع قائلاً: "إذا أصيب شخص واحد في المدينة سينتشر في كافة المنطقة, لأننا لا نملك الأجهزة والأدوية المتطورة لتفادي هذا الوباء، بالإضافة إلى عدم توفر دواء له حتى الآن".

ونوه عنتر سينو, أنهم في مشفى الشعب يقومون بعدة إجراءات للوقاية من فيروس كورونا, حيث قاموا بتجهيز غرفة متنقلة أمام المدخل الرئيسي للمشفى ويداوم فيها ممرض ويحمل جهازاً لقياس درجة الحرارة, ويقوم بقياس درجة حرارة أي شخص يدخل المشفى فإذا كانت درجة حرارته مرتفعة يتم فرزه إلى غرفة متنقلة خاصة من أجل متابعة وضعه الصحي.

وقال رئيس الأطباء في مشفى الشعب بمدينة الحسكة في نهاية حديثه: "في الوقت الحالي أنصح بتناول الفيتامينات "سي, دي وأي" فالفيتامين سي يرفع المناعة و "أي" مضاد للأكسدة, إضافة إلى الإكثار من شرب السوائل لأنه يساعد على التخلص من السموم في الجسم ويقوي مناعة الجسم".

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ANHA