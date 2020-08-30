رئيس عصابة تركية: حزب العدالة طلب مني قتل القس الأمريكي

وكان الادعاء قد قدّم سيركان كورتولوش الذي تم اعتقاله في الأرجنتين في حزيران/ يونيو الماضي، وهو يسعى للحصول على اللجوء لأنه مطلوب في تركيا بتهمة توريد أسلحة نارية غير قانونية إلى سوريا، وقتل طيارًا روسيًّا عام 2015. وطلبت تركيا من الأرجنتين تسليم كورتولوش بعد شهر من اعتقاله.

إلى ذلك لم يتم التحقق من مزاعم كورتولوش، لكن مكتب التحقيقات الفيدرالي طلب استجوابه، ولم تستجب الأرجنتين بعد لهذا الطلب.

ووفقًا لكورتولش، فقد اتصل به أعضاء حزب العدالة والتنمية في أزمير وطلبوا منه التخطيط لاغتيال برونسون، وأشار إلى أنهم أرادوا إلقاء اللوم في الاغتيال على أتباع حركة فتح الله غولن حتى تعترف الولايات المتحدة بحركة غولن كمنظمة إرهابية.

والجدير بالذكر أن أندرو برونسون خدم كقس في أزمير وتم اعتقاله بتهم كاذبة بدعم حركة غولن، وتعتبر تركيا أتباع غولن "إرهابيين"، وتلقي باللوم عليهم في محاولة الانقلاب عام 2016.

كما يعتبر الكثيرون سجن برونسون محاولة من جانب أنقرة لإجبار واشنطن على تسليم غولن، ويُظهر سجن القس كيف يتم استخدام المعتقلين بتركيا في كثير من الأحيان للمناورات السياسية من قبل السلطات التركية.

(ي م)