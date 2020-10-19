رئيس أركان الوفاق يزور تركيا بشكل مفاجئ

وقالت شبكة العربية بأن رئيس أركان حكومة الوفاق الليبية الفريق أول ركن محمد الحداد يقوم حالياً بزيارة مفاجئة لتركيا.

والتقى الحداد في أنقرة وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، ورئيس الأركان التركي يسار غولر.

وفي سياق متصل، قال الناطق باسم الجيش الوطني الليبي، أحمد المسماري، في حوار مع صحيفة "البيان" الإماراتية إن تركيا تعد لهجوم كبير على سرت عبر ميليشياتها في طرابلس.

وتحدث عن رصد هبوط طائرات ضخمة محملة بالأسلحة الثقيلة في مطارات الوطية ومصراتة ومعيتيقة خلال اليومين الماضيين.

وأشار لإدخال مرتزقة جدد مدربين في تركيا على تقنيات جديدة للأسلحة بالتزامن مع زيارة مستشارين عسكريين أتراك لليبيا.

وأكد أن تركيا تسعى بكل السبل لإفشال الحوار الليبي، خوفاً من الوصول لحل سياسي يؤدي إلى إخراجها كلياً من ليبيا.

ودعت المبعوثة الخاصة للأمم المتحدة في ليبيا بالوكالة، ستيفاني ويليامز، الاثنين، إلى فتح المعابر والإفراج عن المحتجزين وإزالة العراقيل أمام المساعدات إلى ليبيا. كما دعت المبعوثة الأممية طرفي النزاع إلى عدم السماح للأطراف الخارجية بإطالة أمد النزاع.

وجاء ذلك في كلمة وليامز أمام لجنة (5+5)، وهي اللجنة العسكرية المشكلة من قبل 5 مسؤولين عسكريين من طرفي الصراع في ليبيا، والتي بدأت جولة جديدة من محادثاتها المباشرة في مدينة جنيف السويسرية، بعد أسبوعين على اجتماعها بمصر.

(ي ح)