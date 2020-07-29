رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: حزب الله سيهاجم مرة أخرى

ونقلت صحيفة معاريف الإسرائيلية عن كوخافي خلال مداولات مع ضباط كبار، قوله:" إننا نستعد لرد فعل حزب الله وسنبذل كل ما بوسعنا كي لا نصل إلى حرب، ولكن لن نجعل حزب الله يشعر أننا مرتدعون".

ووفق ما ذكرته الصحيفة، فإن كوخافي أطلع الضباط على تفاصيل عملانية أخرى وتوضح أحداث أول من أمس، لكن الرقابة العسكرية الإسرائيلية تمنع نشرها حاليًّا.

وتقدر المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أن حزب الله يعتزم الرد بشكلٍ عنيف لا مجرد ردّ رمزي، وعلى خلفية ذلك، قرر الجيش الإسرائيلي تعزيز قواته لدى قيادة المنطقة الشمالية، وخاصة قوات برية خاصة مزودة "بأسلحة نارية دقيقة"، انتشرت على طول الحدود الإسرائيلية – اللبنانية.

وذكرت صحيفة "معاريف": "في حال قرر حزب الله تنفيذ هجوم آخر، فإنه سيستهدف جنودًا وليس مدنيين".

في السياق، أشارت مصادر في جهاز الأمن الإسرائيلي، أمس، أن التوتر عند الحدود ما زال في أوجه، وأن التقديرات الاستخبارية تتوقع هجومًا آخر لحزب الله، ردًّا على مقتل أحد عناصر الحزب في غارة إسرائيلية قرب دمشق، يوم الإثنين من الأسبوع الماضي، وكذلك ردًّا على استهداف قرية لبنانية، كما توعد الحزب.

(ع م)