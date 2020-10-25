رئيس أركان الجيش الإسرائيلي لجنوده: تجهزوا للحرب

وجاء حديث "كوخافي" لـقادة وحدة "المظليين" خلال المناورة الأركانية التي أطلق عليها الجيش"السهم المدمر"، وجرى خلالها التركيز على الجبهة مع لبنان وسوريا.

ونقل الإعلام الإسرائيلي عن كوخافي قوله: "تجّهزوا وكأنّ هذا سيحدث غدًا؛ فهذا قد يحدث في أيِّ لحظةٍ مُفاجئة - تجهزوا حقًّا".

وصباح اليوم، بدأ الجيش الإسرائيلي، إجراء تدريب أركاني واسع النطاق، بهدف رفع درجة الاستعداد للقتال على كافة الجبهات.

وذكرت القناة الـ13 الإسرائيلية: "أن الجيش بدء بإجراء التدريب الأركاني الضخم، السهم المدمر، والذي يحاكي وقوع حرب على عدة جبهات".

ونقلت القناة، عن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي قوله: "إن هدف التدريب هو تحسين القدرات الهجومية المشتركة لقوات الجيش". مضيفاً: " التدريب يهدف إلى السعي لتحقيق الانتصار في المعارك، وتطبيق طرق عمل جديدة، ومشتركة بين أركان الجيش".

(ع م)