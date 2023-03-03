رئيس أركان الجيش الأميركي يزور إسرائيل لمناقشة قضايا الأمن الإقليمي

قال المتحدث باسم رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية الجنرال، مارك ميلي يوم الجمعة، إن ميلي وصل إلى إسرائيل؛ لمناقشة قضايا الأمن الإقليمي مع نظرائه الإسرائيليين.

وأضاف الكولونيل ديف باتلر في بيان "سيتناولون التحديات والفرص الكثيرة التي تواجهها إسرائيل ومنطقة الشرق الأوسط" لكنه لم يذكر أي تفاصيل عن جدول أعمال ميلي.

وفي السياق، قالت وزارة الدفاع الأميركية يوم أمس، إن: "وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن سيتوجه إلى الشرق الأوسط في زيارة تشمل إسرائيل ومصر والأردن خلال الأيام المقبلة".

وقال المتحدث باسم البنتاغون البريجادير جنرال بات رايدر للصحفيين: "الوزير يتطلع إلى مناقشاته مع القادة في المنطقة والتي تهدف إلى دعم وتعزيز شراكاتنا وتعزيز التعاون".

وتأتي هذه الزيارة في ظل الوضع المتوتر في الشرق الأوسط، وخاصة بعد أن صرح مسؤول رفيع المستوى في البنتاغون الثلاثاء بأن إيران قادرة على إنتاج ما يكفي من المواد الانشطارية؛ لصنع قنبلة نووية واحدة "في غضون 12 يوما".

(م ش)