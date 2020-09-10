رئيس الوزراء اليوناني: يجب فرض عقوبات ذات مغزى على أنقرة

ويخوض حليفا الناتو (اليونان وتركيا )نزاع حاداً حول الحدود البحرية في المنطقة، حيث أرسلت تركيا سفينة مسح الى منطقة يزعم كلا البلدين أنها ملكهما.

وقال ميتسوتاكيس بحسب وكالة رويترز" نحن بحاجة للحوار، لكن ليس تحت تهديد السلاح، إن ما يهدد أمن بلدي واستقراره يهدد رفاهية وسلامة جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي".

ومن المتوقع أن يحدد قادة الاتحاد الأوروبي هذا الشهر ردهم على تركيا، حيث قال رئيس الوزراء اليوناني "أنه إذا لم تسحب تركيا أصولها، فيجب فرض عقوبات ذات مغزى عليها".

وأردف ميتسوتاكيس: "إذا كانت أوروبا تريد ممارسة القوة الجيوسياسية الحقيقية، فببساطة لا يمكنها تحمل تصرفات تركيا التواقة إلى الحروب، ولا يزال أمام تركيا متسع من الوقت لتجنب العقوبات و التراجع".

وفي اشارة الى المحكمة الدولية للنزاعات السيادية قال رئيس الوزراء اليوناني "يجب عليهم الانسحاب، والعودة إلى الطاولة، والمتابعة من حيث توقفوا عند انسحابهم من المحادثات الاستكشافية في عام 2016، وإذا لم نتمكن من الاتفاق، فعلينا السعي لحل في لاهاي".

(م ش)