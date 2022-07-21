رئيس الوزراء الإيطالي يستقيل من منصبه

أعلنت الرئاسة الإيطالية الخميس، أن رئيس الوزراء ماريو دراغي قدّم استقالته إلى الرئيس سيرجيو ماتاريلا الذي طلب منه البقاء في منصبه لتصريف الأعمال، بحسب وكالة فرانس.

وذكر بيان مقتضب أن دراغي قدّم "استقالته واستقالة الحكومة التي يرأسها "مضيفاً أن الرئيس "أخذ علماً بذلك" وبأن الحكومة باقية "لتصريف الأعمال".

يأتي ذلك بعد امتناع حزب "فورزا إيطاليا" و"الرابطة" و"حركة خمس نجوم" الأربعاء عن التصويت بالثقة لحكومة دراغي في مجلس الشيوخ، ما أفشل مساعيه لحل أزمة سياسية أجبرته على الاستقالة للمرة الثانية في أقل من أسبوع.

وتعتبر وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن الوضع في إيطاليا يعكس "ضبابية سياسية كبرى"، ما يزيد من صعوبة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية والمالية.

وارتفعت كلفة ديون إيطاليا مجدداً وتراجعت بورصة ميلانو الأربعاء، في دليل على توتر السوق بشأن حالة عدم اليقين في ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.

(م ش)