رئيس الوزراء الإسرائيلي يلتقي بوتين في الـ 22 من الشهر الجاري

وأكد الكرملين أن اللقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت من المخطط أن يجري في روسيا يوم 22 من الشهر الجاري.

وفي موجز صحفي اليوم الثلاثاء، أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن التحضيرات جارية لقيام رئيس الوزراء الإسرائيلي بزيارة عمل إلى روسيا سيجرى خلالها زعيما البلدين محادثات ثنائية، وفق ما نقلته شبكة روسيا اليوم.

فيما قال مكتب بينيت في بيان: "بدعوة من بوتين سيزور رئيس الوزراء الإسرائيلي مدينة سوتشي الجمعة بعد القادم".

وأضاف أن الزعيمين سيبحثان "سلسلة من القضايا الدبلوماسية والأمنية والاقتصادية التي تتعلق بالبلدين. كما سيبحثان قضايا إقليمية مهمة وعلى رأسها النووي الإيراني".

ويعد ذلك أول لقاء بين الجانبين منذ تولي بينيت منصبه في حزيران/ يونيو الماضي.

(د ع)