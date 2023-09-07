رئيس الوزراء الأرمني: الوضع متفجر في يريفان

كشف رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان خلال اجتماع الحكومة اليوم الخميس، بأن الوضع متفجر في يريفان، موضحاً أنه: "خلال الأسبوع الماضي، تدهور الوضع العسكري السياسي في منطقتنا بشكل كبير. والسبب هو أن أذربيجان قامت بحشد القوات على طول خط التماس بين قره باغ والحدود الأرمنية الأذربيجانية لعدة أيام، والتصريحات المناهضة للأرمن تحرض على هذا الأمر، والكراهية أصبحت أكثر حدة في الصحافة الأذربيجانية وعلى منصات الدعاية".

وحسب باشينيان، فإن الوضع "يحتم على المجتمع الدولي والدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي اتخاذ إجراءات جدية لمنع حدوث انفجار جديد في المنطقة"، وفق ما نقلت شبكة روسيا اليوم.

هذا وأعلنت وزارة الدفاع الأرمنية أمس الأربعاء، إجراء مناورات مشتركة مع الولايات المتحدة تتعلق بمهام حفظ السلام الدولية، الأمر الذي عدته موسكو خطوة تتطلب إنذاراً وتأهباً من روسيا.

وأضافت الوزارة: "في إطار التحضيرات للمشاركة في بعثات حفظ السلام الدولية، ستجرى المناورات المشتركة "إيغل بارتنر 2023" بين أرمينيا والولايات المتحدة في أرمينيا خلال الفترة من 11 إلى 20 ايلول".

وتأتي هذه التدريبات بعد ايام من تصريحات رئيس وزراء أرمينيا الذي قال فيها بأن الاعتماد على شريك واحد فقط كروسيا في الأمور الأمنية هو خطأ استراتيجي، مشيراً إلى أن بلاده تحاول تنويع ترتيباتها الأمنية، وهو ما أثاء استياء موسكو.

(د ع)