رئيس الموساد الإسرائيلي يزور الإمارات

وبحسب وكالة الأنباء الإمارتية أشاد الشيخ طحنون بن زايد بالجهود الحثيثة المبذولة من كوهين، التي ساهمت في نجاح التوصل لمعاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل، التي ستساهم بشكل إيجابي في إحلال السلام في المنطقة، بالإضافة لفتح آفاق جديدة للتعاون في مختلف المجالات بين البلدين.

وأكد أن الإمارات ستبقى على الدوام صاحبة فكر ومبدأ راسخ والمتمثل في إعلاء قيم السلام والتسامح وتعزير الدبلوماسية، بما يسهم في ترسيخ الاستقرار في المنطقة والعالم، ولن تألو جهداً في ذلك.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس 13 أغسطس، التوصل إلى اتفاق سلام تاريخي بين إسرائيل والإمارات برعاية أمريكية.

(ي ح)