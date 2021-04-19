رئيس المؤسسة الدينية في منبج: الدولة التركية توسع احتلالها تحت ستار الإسلام

بينما تدّعي دولة الاحتلال التركي اقتدائها بمبادئ الإسلام وتنادي بتطبيق أصول الدين الإسلامي وشريعته، يتناقض ما تقوم به تركيا على الأرض مع ما تنادي به.

فما تقوم به تركيا من عمليات تهجير للسكان وقتلهم وإطلاق القذائف على منازلهم في شمال وشرق سوريا، يكشف زيف الادعاءات التركية التي تسعى بها إلى خداع الرأي العام واستمالة عاطفته إلى جانبها.

'تتخذ الدين الإسلامي ستارًا لها لتوسيع نفوذها'

حول هذا الموضوع، يقول رئيس المؤسسة الدينية في منبج وريفها، علي الجميلي، إن الاحتلال التركي ومرتزقته يقصفون المناطق المأهولة بالسكان ويرتكبون المجازر، ضاربين بذلك كل المواثيق والأخلاق الإسلامية والإنسانية بعرض الحائط.

وأشار علي الجميلي في حديثٍ لوكالتنا إلى "أن القصف مازال مستمرًّا، وذلك على حساب أرضنا وشعبنا بهدف التوسيع وكسب النفوذ في المنطقة، ونهب خيرات البلاد بحجة الإسلام".

وأضاف الجميلي قائلًا: "والآن وفي شهر رمضان المبارك يقصف أردوغان ومرتزقته ويقتل ويختطف المدنيين في المناطق التي يحتلها في سوريا، ويتّبعون فكرهم الطوراني العثماني في سبيل إحياء الدولة العثمانية البائدة التي مزقت الشرق الأوسط مدة 400 عام، وسهلت دخول قوى دولية استعمارية إليه، ومازالت موجودة وتنهب خيراته".

'تركيا تضعف الشعوب لبسط هيمنتها على المنطقة'

وأكد علي الجميلي أن تركيا سعت وتسعى عبر المرتزقة الذين يدّعون أنهم ثوار ووطنيون وانتهى بهم المطاف وهم يقاتلون تحت راية تركيا في حروبها الخارجية، إلى بسط هيمنتها على المنطقة وإبقاء شعوبها ضعيفة.

وتساءل "إذا كان هؤلاء المرتزقة يهتمون بأمور بلادهم سوريا فمن أخذهم إلى ليبيا وغيرها من الدول التي تريد تركيا استغلالها ونهب ثرواتها؟".

وتابع حديثه قائلًا: "هؤلاء أصبحوا إرهابيين وتلطخت أيديهم بالدماء، وشهدنا في الفترة الأخيرة وفي بداية شهر رمضان المبارك قيام المرتزقة في المناطق المحتلة بممارسة الأساليب البشعة بحق الأهالي، وذلك بفرض الصيام عليهم وخاصةً المجتمع الإيزيدي في عفرين بحجة تطبيق الإسلام في المنطقة".

وناشد الجميلي في نهاية حديثه المنظمات الإنسانية والحقوقية والمجتمع الدولي بوقف جرائم وممارسات الاحتلال التركي ومرتزقته في المناطق المحتلة.

(ج)

ANHA