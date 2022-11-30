رئيس المنتدى الألماني الكردي يحذر من توظيف تركيا لداعش في الشرق الأوسط وأوروبا

في تصعيد خطير من شأنه إعادة تمركز داعش وتوسعه في المنطقة، قصفت طائرات تابعة لجيش الاحتلال التركي مخيم الهول؛ أخطر مخيمات العالم، ومراكز يحتجز فيها مرتزقة داعش في الـ 23 من تشرين الثاني الجاري.

ويشن جيش الاحتلال التركي، قصفاً عنيفاً بالطائرات شمال وشرق سوريا منذ 19 من شهر تشرين الثاني الجاري، مخلفاً العشرات من الشهداء والجرحى، وعن ذلك أجرت وكالتنا لقاء مع رئيس المنتدى الألماني الكردي، يونس بهرام.

وعن تقييم الهجمات التركية على شمال وشرق سوريا واستهدافها للمدنيين والبنية الحيوية للمنطقة، قال بهرام:" لدى تركيا أطماع وحقد في نفس الوقت ضد كل ما هو كردي ومتعلق بكردستان"، موضحاً: "بعد رفض طلب تركيا اجتياح مناطق روج آفا، في قمة طهران السابقة من قبل الروس وإيران وكذلك الأميركان، لم يبقى لدى الجيش التركي سوى خلق حجج وأسباب واهية لشرعنة هجومه، وهذا ما رأيناه كذريعة في عمليته الاستخباراتية بتفجير إسطنبول".

'يحاول تدمير البنية التحتية لاستنزاف الطاقات المالية'

ونوه بهرام "إلى رغبة تركيا بالاجتياح البري، ما زالت مرفوضة من قبل القوى الموجودة على الأرض؛ لذلك تحاول تدمير البنية التحتية والاقتصادية، وهذه العملية لها دلالات عدة منها؛ لتهجير أكبر قدر ممكن من السكان وإفراغ المنطقة من كردها؛ تمهيداً للتغيير الديموغرافي في المنطقة، وكذلك استنزاف الطاقات المالية الداعمة للإدارة الذاتية، واستهداف حقول الغاز والبترول خير دليل على ذلك".

'تستخدم أسلحة الناتو وبرضى مصدرها'

واستخدم جيش الاحتلال التركي في هجومه على شمال وشرق سوريا، صواريخ أميركية، وعن ذلك أوضح بهرام "ما تقوم به تركيا من استخدام لأسلحة محرمة دولياً في قصفها عار على جبين البشرية جمعاء"، مضيفاً: "تركيا عضو في الناتو وهي تستخدم أسلحة الناتو وبرضى مصدرها".

'محاكمة أردوغان قادمة لا محالة'

ودعا بهرام الصحفيين والإدارة الذاتية إلى توثيق كافة المعلومات، لتكن في المستقبل كأدلة كافية لدى المحاكم الدولية "ضد المجنون القابع على ضفة البوسفور"، مؤكداً "ذلك اليوم مقبل لا محالة، كون المنطقة كلها مشروع تغيير بحيث لا صداقات دائمة لدى الأميركان"."

'داعش هو الجيش الخفي العلني للإمبراطورية'

عن قصف طائرات تابعة للاحتلال التركي مخيم الهول؛ أخطر مخيمات العالم، ومراكز الاحتجاز التي يقبع فيها مرتزقة داعش، قال بهرام "بينما الغرب وروسيا يتناحران على حرب أوكرانيا، فلمصلحة تركيا المضي بمشروعها النيوعثمانية".

ولفت بهرام إلى أن "داعش هو الجيش الخفي العلني للإمبراطورية المزمعة؛ لتكون السيف الضارب أينما أرادت تركيا توظيفه سواء في الشرق الأوسط أو حتى في أوروبا القادمة الضعيفة المتهالكة اقتصادياً، محذراً من أن "تحرير مجاميع الإرهابيين من السجون سعياً 'لاستخدامهم في قضية الأمن القومي النيوعثمانية".

هناك نوايا تركية في تأسيس جيوش متطرفة'

وبين بهرام أن "الأوامر التركية بسيطرة جبهة النصرة (القاعدة) على مناطق الشمال السوري واحتلالها كاملة هي دلائل على أن تركيا لها نوايا في تأسيس جيوش متطرفة مرادفة؛ تستخدمهم كبيادق ومرتزقة تحت الطلب لإمبراطورتيه المزعومة".

وعن قراءته لمساعي الكرد في الخارج، قال بهرام من الطبيعي أن يلعب كل كردي في الخارج دوره من موقعه "كون الكرد مستهدفين ومن هذا المنطلق لدينا المشاركة الفعالة في العمل السياسي والدبلوماسي وتطوير العلاقات مع الطبقة السياسية والحاكمة".

(ك)

ANHA