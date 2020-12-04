رئيس المجلس الأوروبي: على أنقرة أن توقف خطابها العدائي وتصرفاتها الاستفزازية

وقال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، اليوم، إن لعبة "القط والفأر" بين الاتحاد الأوروبي وتركيا يجب أن تنتهي، في إشارة إلى الخلاف على موارد الغاز الطبيعي في شرق البحر المتوسط، بحسب ما أوردته وكالة رويترز.

وقال ميشيل في مؤتمر صحفي "لعبة القط والفأر يجب أن تنتهي" مع سحب تركيا مرة أخرى سفينة استكشاف من المياه المتنازع عليها قبل قمة الاتحاد الأوروبي في العاشر كانون الأول/ديسمبر، والتي من المقرر أن تناقش عقوبات محتملة على تركيا.

وأضاف ميشيل، الذي يترأس قمم الاتحاد الأوروبي: "في تشرين الأول/أكتوبر، حددنا أجندة إيجابية، ومددنا أيدينا"، وأردف: "يجب على تركيا أن توقف استفزازاتها وخطابها العدائي".

(م ش)