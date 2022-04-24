رئيس الكتلة الصدرية يطالب بتوضيح حول الوجود العسكري التركي في العراق

وقال رئيس الكتلة الصدرية حسن العذاري في كلمة له، خلال استضافة وزير الخارجية فؤاد حسين والكادر المتقدم بالوزارة، أن "استضافة الوزير جاءت من أجل الاستفسار والاستفهام عن تكرار الاعتداءات على أراض العراق وسمائه من قبل دول الجوار ما يعرض أمن العراق وشعبه للخطر"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العراقية.

وأضاف: "هناك استفسارات بشأن الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة العراقية باتجاه الخروقات التركية والإيرانية، وهل تم إقامة دعوى رسمية أمام مجلس الأمن، وهل هناك تحرك دبلوماسي أمام الجامعة العربية لبيان تلك الخروقات، وما مدى صحة وجود اتفاقية مع الجانب التركي والحكومة العراقية حول الوجود العسكري داخل العراق".

وكانت رئاسة العراق، قد استنكرت الهجمات التركية على جنوب كردستان منذ 17 نيسان الجاري، ووصفتها بأنها خرق للسيادة العراقية وتهديد للأمن القومي، مشيرة إلى "أن تكرار هذه الهجمات غير مقبول".

وبقي رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، من الأصوات العراقية النادرة التي لم توضح موقفها من هجمات الإبادة التي تشنها تركيا والحزب الديمقراطي الكردستاني في جنوب كردستان.

(د ع)