رئيس الحكومة اللبنانية: محاولة الانقلاب سقطت ولم تنجح كل الاجتماعات السرية

أشار رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب في كلمة وجهها إلى اللبنانيين من السراي الحكومي، إلى أن "هناك حملة مبرمجة تنظمها جهات معروفة لتهشيم صورة الآخرين، لأنهم لم يستطيعوا تحسين صورة أنفسهم، والحكومة حققت الكثير لكنهم يريدون طمس الحقائق، وألا يكفي أننا نحاول إزالة الركام الذي تركوه خلفهم بعد أن دمروا كل شيء وغادروا على عجل؟".

وقال دياب: "أصبحت هذه الحكومة تحصل على ثقة عالية من المواطنين ما أزعج المراهنين على فشلها وحملات التشويه والتحامل وصلت إلى مسائل سخيفة".

وأضاف: "صمتنا كثيرًا عن اتهامات لحكومة لا يريد رئيسها ووزراؤها منافسة السابقين، لا لست منهم ولن أكون، سياساتهم أوصلت البلد إلى الكارثة التي نعيشها اليوم ونحن هنا وسط الدخان الأسود الذي أشعلوه وكاد يطيح بالسلم الأهلي".

ولفت دياب إلى أن "البعض حاول الاستثمار مجدداً من دون أيّ رادع وطنيّ وتسبّبوا بأزمةٍ كبرى ودفعوا الناس إلى الشارع وعلِموا أننا بدأنا نكتشف غرفاً كثيرة في هذا الهيكل".

وتابع، "هناك نماذج كثيرة على حملة ممنهجة تنظّمها جهات معروفة بالاسم، ألا يكفي أنهم أغرقوا البلد بالديون الهائلة التي تسببت بالانهيار المالي الذي نعيشه؟".

وأكد رئيس الحكومة، أنّ "محاولة الانقلاب سقطت، ولم تنجح كل الاجتماعات السرية والعلنية والاتفاقات فوق الطاولة وتحتها وأوامر العمليات في الإطاحة بورشة اكتشاف الفساد".

وأعلن أننا "سنكشف الكثير قريباً بالوثائق والوقائع وهذا الهيكل سيسقط على رؤوس الذين يختبئون في زواياه، والإرادة الشعبيّة ستنتصر".

وقال دياب: "نحن اليوم أمام تحد العودة إلى ما قبل 17 تشرين وهناك من يريد استعادة مفاتيح هيكل الفساد لحماية من في داخله"، مضيفًا "لا نريد أن نبقى من دون فعالية وإخراج البلد من المأزق ونحن لسنا مثلهم ولن نكون، لكن أقول بكل ثقة إننا لن نسمح بأن تضيع أموال الناس، وأؤكد أننا لن نسمح أن تبقى الودائع مجرد أرقام، أفقروا الدولة والمواطنين وتصرفوا بأموال الناس لكن الدولة غير مفلسة".

وأكد رئيس الحكومة، أننا "لن نسمح بأن تبقى ودائع الناس مجرّد أرقام وقد تصرّفوا بأموال الناس أمّا الدولة فليست مُفلسة، وأؤكّد لكم أنّ حقوقكم محفوظة ويجب أن نحمي الدولة ونحصّنها".

وأشار إلى أننا "نُريد أن نصنع مع اللبنانيين التغيير الذي يُريدون ونُريد تحقيق حلم وطنٍ لنا ولأولادنا ولأحفادنا ونواجه جدراناً مسلّحة تقف في طريق أحلامنا والتغيير آتٍ لا محال وحتماً".

ودعا دياب، "اللبنانيين إلى مزيد من الصبر، لأن المعركة مع الفساد شرسة جداً فالمواجهة صعبة إلا أننا وضعنا أرضية صلبة لمعركة انتصاركم على الفساد".

(ز غ)