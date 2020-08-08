رئيس الحكومة اللبنانية يدعو لإجراء انتخابات نيابية مبكرة

وخلال كلمة مباشرة من السراي الحكومي، سأل دياب "كيف يمكن أن يبقى مستودع بهذه الخطورة دون أي إجراء، وأوليس غريباً ألا يذكر الموضوع في أي جلسة لمجلس الدفاع الأعلى منذ سنين؟ ومن المستفيد؟".

وأكَّد دياب أن "التحقيق لن يطول وسيكشف الحقائق والإجراءات تعطي مؤشرًا على جدية التحقيق الذي سيتوسع"، لافتاً إلى أن "الحكومة التزمت مطالب الثورة وتحمّلنا المسؤولية وكنا على دراية أن البلد بحالة انهيار، ولكن بواقعية لا يمكن الخروج من الأزمة إلا بانتخابات نيابية مبكرة تنتج سلطة جديدة".

وأضاف، "معالجة المصيبة مسؤولية كبيرة، ولا يعتقد أحد أن الوضع ممكن أن يتحمّله وحده، وضع البلاد لا يحتمل مزايدات والمطلوب ترك الحسابات الانتخابية والخطابات الشعبوية جانبًا".

وأعلن دياب أنه "سيطرح الإثنين على الحكومة مشروع قانون لإجراء انتخابات نيابية مبكرة، والتعامل مع الأزمة يحتاج إلى قرارات استثنائية، وأنا مستعد لتحمل المسؤولية لشهرين كي يتفقوا على حل الأزمة".

ورأى دياب أن "حجم الكارثة أكبر مما يتخيله أحد ونحن بحالة طوارئ تتعلق بمصير البلد ومستقبله، لذلك أدعو الأطراف السياسية إلى الاتفاق على المرحلة المقبلة".

(ز غ)