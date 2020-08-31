رئيس الحكومة اللبنانية المكلف: الفرصة ضيّقة والوقت للعمل

وأضاف أديب في أول تصريح له بعد تكليفه بتشكيل الحكومة: "سنوفق بإذن الله في هذه المهمة لاختيار فريق عمل متجانس لإجراء الإصلاحات الأساسية ووضع البلد على الطريق الصحيح".

وتابع: "الفرصة أمامنا ضيقة وعلى كل القوى السياسية أن تدرك ذلك، أقول للبنانيين قدرنا أن نتغلب على الأحزان والأوجاع وعزمنا راسخ بأن أرضنا ستبقى صامدة ومعًا نصنع الأمل بالمستقبل، ادعوا لنا بالتوفيق".

وقال أديب بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون: "تشرفت بمقابلة الرئيس عون وأبلغني قرار النواب تكليفي فشكرته وشكرت لهم ثقتهم، ندعو الله أن يوفقنا في الإسراع بتشكيل الحكومة".

وكانت الاستشارات النيابية الملزمة اليوم الإثنين، في القصر الجمهوري في بعبدا، أفضت إلى حصول السفير مصطفى أديب على غالبية أصوات النواب لتولي رئاسة الحكومة اللبنانية خلفًا لحسان دياب.

(ز غ)