رئيس الحكومة اللبناني المكلف مصطفى أديب لم يعتذر: سنتريّث قليلاً!

واستقبل رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة المكلف في قصر بعبدا، وعرض معه نتائج الاتصالات والمشاورات الجارية لتشكيل الحكومة العتيدة، والسبل الآيلة إلى تذليل الصعوبات التي برزت في الفترة الأخيرة، مع الإبقاء على هدف الإسراع بأن تبصر الحكومة الجديدة النور في أقرب وقت ممكن.

وخلال اللقاء، طلب عون من أديب، الاستمرار في الاتصالات الجارية لمعالجة الملف الحكومي لأن الظروف الراهنة في البلاد تستوجب عملاً إنقاذياً سريعاً، لا سيما وأنه انقضى 16 يوماً على التكليف ولبنان ينتظر التفاهم على تشكيل حكومة جديدة.

وأكد عون التمسك بالمبادرة الفرنسية بكل مندرجاتها والتي كانت حظيت بتوافق القيادات السياسية اللبنانية.

وأكدت مصادر مطلعة على مسار التشكيل أن "الأمور كانت وصلت لطريق مسدود وأديب كان يريد الاعتذار، لكن فرنسا طلبت منه الاستمرار بالتشاور، وبالتالي إعطاء فرصة جديدة مصحوبة بضغط فرنسي لإيجاد حلول، وفي الأيام المقبلة سيتكثف الحراك الفرنسي على خط تأليف الحكومة".

(ز غ)