رئيس البرلمان الإيراني: المرشد الأعلى وافق على حكومة رئيسي

ووافق المرشد الأعلى، علي خامنئي، بحسب رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، على مرشحي الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، لشغل حقائب الأمن والدفاع والسياسة الخارجية، بحسب ما نقله موقع إيران انترناشيونال عربي على تويتر، اليوم الأحد.

وكان حسين أمير عبد اللهيان، مرشح إبراهيم رئيسي لوزارة الخارجية الإيرانية، أكد قبل أسبوع، أنه سينتهج أسلوب قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني في مجال السياسة الخارجية الإيرانية، وفق ما نقلته وكالة فارس للأنباء القريبة من الحرس الثوري الإيراني.

وجاءت هذه التصريحات في لقاء جمع عبد اللهيان بنواب في البرلمان الإيراني.

ونقلت الوكالة عن عضو البرلمان الإيراني، غلام رضا منتظري، قوله إن وزراء الخارجية والداخلية والصحة والاقتصاد الذين اقترحهم إبراهيم رئيسي اجتمعوا بأعضاء اللجنة الثقافية بالبرلمان، وقال المرشح لوزارة الخارجية بأن "معظم تجاربه تعود للفترة التي كان يتعاون مع قاسم سليماني وإنه سيواصل نهج قاسم سليماني في مجال السياسة الخارجية".

ويوم السبت وفي الجلسة الأولى للتصويت على الحكومة الجديدة، انتقد برلمانيون غياب النساء وافتقاد الخبرة بين المرشحين.

وفي اليوم الأول من التصويت على الثقة في حكومة إبراهيم رئيسي، انتقد اثنان على الأقل من النواب غياب النساء، وقال بعض النواب إنه مع هذا الفريق الاقتصادي الذي رشحه رئيسي لن يتم تنفيذ شعاراته، وقال أحد النواب إن بعض الوزراء المقترحين لم يعرفوا حتى أسماء بعضهم البعض وقد تعرفوا على بعضهم في البرلمان.

وبحسب "إيران إنترنشيونال"، وفي جلسة التصويت على الثقة لحكومة رئيسي، وصف النائب عن تشابهار، معين الدين سعيدي، غياب النساء في حكومة رئيسي بأنه "مذهل ومؤسف"، داعياً إلى تعيين مواطن سُني في الحكومة.

وقال أيضًا إن إبراهيم رئيسي اختار الوزراء فقط من بين "أصدقائه المقربين" ومسؤولي مؤسسة آستان قدس رضوي والمقر التنفيذي لأمر الإمام، وليس لديهم سجل تنفيذي.

وأشار إبراهيم رئيسي، في خطابه في اجتماع التعريف بالوزراء المرشحين، إلى أن أولوية الحكومة الأولى هي كبح كورونا وتحسين الوضع الصحي في البلاد. وقال إن الوضع الحالي هو نتيجة ربط الاقتصاد بإرادة الآخرين.

يذكر أن التصويت على الثقة في حكومة إبراهيم رئيسي سيتواصل خلال الأيام القليلة المقبلة. وقد تحدث النواب المعارضون والمؤيدون، يوم السبت، حول قائمة الوزراء المرشحين ككل، وبعد ذلك سيتحدث معارضو ومؤيدو كل وزير على حدة.

(د ع)