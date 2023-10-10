رئيس الائتلاف الوطني اللبناني يدين هجمات الاحتلال التركي

وجاء ذلك في متن رسالة مقتضبة وجهها مؤسس ورئيس الائتلاف الوطني اللبناني يوسف شمص إلى الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عبر ممثليتها في لبنان.

شمص أدان "الهجوم التركي العنيف والغير مبرر إنسانيا على مناطق شمال وشرق سوريا المحررة، على المدنيين الابرياء حيث أستهدف القصف المجرم محطات الطاقة الكهربائية ومحطات المياه والمصانع الغذائية"

وأضاف شمص "حيث تساوى بهجومه على الشعب الكردي بالمجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب على الشعب الفلسطيني".

وأهاب يوسف شمص في رسالته "بالعالم وبقوى التحرر العالمي بالوقوف الى جانب هذه الشعوب المقهورة والمسلوبة أراضيها وحريتها واستنكار ما يجري على هذين الشعبين الكريمين من مآسي".