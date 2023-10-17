رئة العراق تتآكل ونزوح 68 ألف أسرة من مناطق الأهوار

أفاد وكيل الوزارة، جاسم الفلاحي، للجريدة الرسمية العراقية: "أن الجفاف سبّب تدهوراً غير مسبوق في الجفاف والتصحر وتقلص الأراضي الزراعية، ما أدى إلى خسارة 68 بالمئة من الأراضي التي كانت صالحة للزراعة".

وأضاف أن 68 ألف أسرة نزحوا من مناطق الأهوار خلال الصيف الماضي، لفقدانهم سبل العيش بعد أن كانوا معتمدين على الزراعة وتربية الجاموس وصيد الأسماك والطيور.

وحذر الفلاحي من أن النزوح الداخلي قد يكون مبرراً لإنشاء عشوائيات على أعتاب مدن تعاني من نقص كبير بالخدمات.

ويعاني العراق وجارته سوريا من أزمة جفاف قاسية، خاصة مع انحسار مياه السدود بشكل كبير في السنوات الأخيرة، جراء حبس دولة الاحتلال التركي وإيران لمياه نهري دجلة والفرات، حيث أصبح العراق البلد "الخامس في العالم" الأكثر تأثراً بالتغيّر المناخي، حسب الأمم المتحدة.

وتستخدم الدولة التركية الأنهار العابرة للحدود في إطار الحرب التي تخوضها ضد الشعبين السوري والعراقي، حيث تسرق الدولة التركية حصة البلدين من مياه نهري دجلة والفرات منذ 5 أعوام بنسبة تراوح بين 60 و70%

وتأتي المياه إلى الأهوار العراقية من نهري دجلة والفرات، والتي توفر بيئة طبيعية للأسماك والطيور والحيوانات، وتُعدّ نقطة استراحة وتوقف لآلاف الطيور المهاجرة بين سيبيريا وإفريقيا، فضلاً عن مناظرها وطبيعتها الخلابة، التي تجعلها رئة العراق ومن أبرز الوجهات السياحية.

(س ع)