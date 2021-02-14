رئاسة لبنان: الحريري يخرج عن الأصول والدستور والميثاق الوطني

وأشارت في بيان لها، تعقيباً على الكلمة المتلفزة التي ألقاها الحريري بمناسبة ذكرى اغتيال والده رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري، ورد فيه: "الحريري استغل ذكرى استشهاد والده ليلقي كلمة تناول فيها ملابسات تشكيل الحكومة، وضمنها مغالطات كثيرة وأقوال غير صحيحة لسنا في وارد الرد عليها مفصلاً لتعذر اختصار 14 لقاء في بيان".

وأضافت: "تكفي الإشارة إلى أن ما أقر به رئيس الحكومة المكلف في كلمته، كاف للتأكيد بأنه يحاول من خلال تشكيل الحكومة، فرض أعراف جديدة خارجة عن الأصول والدستور والميثاق".

وأكد سعد الحريري في كلمته، أن "التشكيلة الحكومية المقترحة التي قدمها إلى الرئيس اللبناني ميشال عون، جميع الوزراء فيها من الاختصاصيين غير الحزبيين، وتخلو من الثلث الوزاري المعطل، وأن هذا الأمر هو السبيل الوحيد لإنقاذ لبنان وانتشاله من الأزمات".

(ي ح)