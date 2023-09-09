ردود مكونات شمال وشرق سوريا

واجهت مناطق شمال وشرق سوريا التي تتميز بنسيجها الاجتماعي المتعدد المكونات (عرب وسريان وكرد وتركمان، وشركس، وأرمن، الايزيدين) العديد من التحديات منذ انطلاق شرارة ثورتهم في 19 تموز عام 2012، إلا أن هذه المكونات حافظت على علاقاتها وحموا مناطقهم جنباً إلى جنب ضد جميع سياسات الإبادة والهجمات.

هذه السياسات تستمر حتى يومنا الراهن، ولعل بث الفتن من قبل أيادٍ خارجية في دير الزور مثال يوضح مساعي أعداء مشروع الأمة الديمقراطية لضرب تلاحم مكونات المنطقة.

مكونات مدينة قامشلو التابعة لإقليم الجزيرة في شمال وشرق سوريا أكدوا لوكالتنا، بأنهم مؤمنون بأن التعايش المشترك بين المكونات وارتباطهم بمشروع الأمة الديمقراطية وتطبيقه أثبت جدارته في مواجهة كافة التحديات والهجمات التي تواجههم.

افرام حنا مواطن من المكون السرياني، أكد وجود جذور تاريخية لهذه العلاقة بين المكونات "هذا التضامن والترابط الأخوي بيننا تعزز مع انطلاق ثورة 19 تموز، وشاركنا في الإدارة وصنع القرار، وواجهنا جميع المخاطر معاً لتمتزج دماء أبنائنا وبناتنا وتروي أراضينا في سبيل حمايتها".

وأكد افرام أن هناك حاجة ملحة لترسخ مفهوم مشاركة كل فرد في إرساء دعائم السلام في سوريا، وأوضح: "مشروع الأمة الديمقراطية يضمن مشاركة كل المكونات في صنع السلام".

ويتفق المواطن عبد السلام سليمان، من المكون الكردي، مع رأي افرام حنا، ونوّه: "مزارات الشهداء تثبت للعالم ترابطنا الأخوي، سنظل متحدين لحماية مكتسبات ثورتنا".

أما المواطن عماد علي أحمد، من المكون العربي، بيّن: "نسعى اليوم كمكونات للوصول لثقافة وطنية ديمقراطية"، ودعا: "لندع كل الخلافات جانباً، لإيجاد حل ينهي الأزمة والصراع في سوريا، ولتحقيق هذا نؤمن بقدراتنا وبالإدارة الذاتية".

(آ)

ANHA