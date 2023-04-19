ردود إيجابية حول مبادرة الإدارة الذاتية

لاقت المبادرة التي أطلقتها الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، أمس الثلاثاء 18 نيسان، بصدد حل الأزمة السورية المتفاقمة منذ 12 عاماً، صدى واسعاً في الداخل السوري وفي الخارج.

الأمين العام للمؤتمر الدائم للفيدرالية في لبنان ألفريد رياشي، غرد في حسابه على التويتر: "منحيّ المبادرة يلي أطلقتها اليوم الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا كرمال حل الأزمة السورية، عقبال عنا....".

#نحو_الفيدرالية_حتما #نحو_السلام_المستدام".

وغرد حساب يحمل الاسم Cîhad Koro، قائلاً: "مبادرة الإدارة الذاتية ليست لإسقاط النظام بشكل مباشر، بل لإنقاذ البلاد وتأسيس بنية حقيقية للتغيير وتحييد أدوات الإجرام التي يستخدمها النظام وأدوات الإرهاب التي تنتهجها المعارضة السورية، مبادرة الإدارة الذاتية تنطلق من القرار الأممي 2254 ولا تتعارض معه".

أما شيرين إبراهيم فغردت: "الإدارة الذاتية تدعو الحكومة السورية وجميع القوى الديمقراطية للاستجابة لمبادرتها للتوصل إلى حلٍ مشترك ينهي الأزمة السورية ووضع حدّ لمعاناة الشعب السوري... فهل من مجيب".

فيما يرى الحساب الذي يحمل اسم جيا، (ciya) عبر تغريدته أن المبادرة التي أطلقتها الإدارة الذاتية هي ذات توجُّه وطني بامتياز، وقال: "بالأمس أطلقت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا مبادرة لحل الأزمة السورية بمنهج سلمي ديمقراطي يتم على مبدأ الحوار السوري بالدرجة الأولى. تُعّد هذه المبادرة بمثابة خريطة طريق للوصول إلى سوريا المستقبل المبادرة ذات توجُّه وطني بامتياز ومن منطلق الحرص على وحدة وسلامة الأراضي السورية".

(أ ب)