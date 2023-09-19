ردود فعل مناهضة للهجوم الذي استهدف مبنى KNK والقصف على شنكال

أدلى أعضاء مجلس عوائل الشهداء في مقاطعة عفرين والشهباء ببيان قرئ أمام مركز المجلس في قرية تل قراح بالشهباء. ندد البيان بهجمات دولة الاحتلال التركي على مناطق شمال وشرق سوريا وشنكال وكذلك الهجوم على مركز المؤتمر القومي الكردستاني KNK في هولير.

قرأت البيان باللغة الكردية عضوة المجلس دجلة مامو, وباللغة العربية العضو فتحي شيخ محمد.

البيان أشار إلى أن دولة الاحتلال التركي تستفيد من الصمت الدولي لتستمر في جرائمها.

وجاء في بيان مجلس عوائل الشهداء: " تستمر الكثير من الجرائم الوحشية ضد شعبنا على يد النظام التركي الفاشي والخونة التابعين له. الدولة التركية الفاشية لا ترى أي وسيلة أو أسلوب سوى قتل شعبنا ووصفه بالإرهاب. وتعمل ضد هوية المجتمع الكردستاني باستخدام آليات القتل الممنهج وترتكب المجازر بحق شعبنا بأدواتها الغادرة".

وتابع البيان: " ومؤخراً زادت من هجماتها وقصفها لشنكال وشمال وشرق سوريا بالطائرات المسيرة، هذه الهجمات تتم من خلال بعض المرتزقة التابعين لمسلحي الحزب الديمقراطي الكردستاني وبالتنسيق مع استخبارات الدولة التركية.

أمس نفذ هجوم مسلح على مركز ممثلية KNK في باشور كردستان الكائن في هولير وأسفر عن استشهاد عضو المؤتمر القومي الكردستاني دنيز جودت. السلطات الفاشية المحتلة بدأت بإبادة هوية الشعب الكردي مستخدمة كل الطرق والأساليب اللاأخلاقية. بهذه الأساليب تستهدف كل الشخصيات الوطنية التي تناضل من أجل ضمان الحقوق المشروعة والمساواة بين جميع شعوب العالم".

وفي ختام البيان ناشدت عوائل الشهداء المنظمات الدولية ذات العلاقة للقيام بمسؤولياتها الحقوقية والأخلاقية تجاه الشعب الكردي, وحماية حقوق الشعوب وإيقاف الجرائم.